O Salnés se une a la moda de alquilar piscinas o garajes por días u horas

Los perfiles en las aplicaciones de alquiler se multiplican Mónica Ferreirós

La moda de alquilar piscinas y garajes por días u horas ha llegado a la comarca de O Salnés para quedarse. Este verano, las aplicaciones dedicadas a esta actividad han visto como los perfiles que ofertan este tipo de propiedades en concellos como Sanxenxo, Vilanova, Meis o Ribadumia, se multiplicaron.

Así, por ejemplo, una de las aplicaciones más conocidas para el alquiler de piscinas, llamada ‘Cocopool’, tiene visibles media docena de anuncios que permiten arrendar estos espacios para pasar una jornada.

De esta manera, si una persona quiere disfrutar unas horas en un “oasis privado con piscina, jardín y dos barbacoas” en el municipio vilanovés podrá hacerlo por un precio mínimo de 42 euros por hora para grupos entre seis y diez personas. La cuantía varía si el número es mayor, así, entre once y quince personas cuesta 50,40 euros la hora, entre 16 y 20, sesenta y, por último, entre 21 y 25 el importe sube a 72.

En este mismo anuncio especifican los extras que incluye y, en este caso son barbacoa, zona techada, comedor interior, baño, jardín, mesa y sillas, iluminación nocturna... En cuanto a los permisos, el anfitrión, detalla que se puede poner música, llevar comida o usuarios menores de diez años. “Es ideal para cumpleaños, reuniones familiares, escapadas en grupo o fines de semana de relax. Todo está pensado para que vivas una experiencia inolvidable, con total confort y privacidad”, detallan en el reclamo.

Como esta oferta, en la misma aplicación, hay otras con precios muy similares. Por ejemplo, pasar un día diferentes en una piscina de Ribadumia tiene un precio parecido, pero, en esta ocasión, el anfitrión permite hasta 30 personas, siendo la cuantía para el rango de entre 26 y 30 individuos de 78 euros la hora.

En Meis, por su parte, ofertan el “rincón privado de paz y desconexión en el Salnés” con piscina, jardín, cenador y baño. Además, señalan que cuentan con barra de bar, sofás, nevera, wifi o altavoces entre los muchos extra que se incluyen en el precio que va desde los 42 euros la hora para entre una y cinco personas, 48 entre seis y diez y 54 entre once y quince.

Evitar aglomeraciones

Las personas que están detrás de estos anuncios son muy diferentes. Los perfiles que se esconden son, tanto familias que deciden alquilar sus propiedades los días que no serán utilizadas por ellos, como, por ejemplo, parejas que cuentan con una propiedad y, de esta manera, ayudan a sufragar los gastos para llevar a cabo su mantenimiento.

Al igual que existen personas con características diferentes firmando las ofertas, también las hay entre las que deciden alquilarlas. Familias al completo, grupos de amigos e incluso parejas optan por pagar este precio por pasar unas horas en una de estas propiedades.

Imagen de archivo de turistas en Silgar Mónica Ferreirós

Las razones para hacerlo son muy variadas. Así, la primera de ellas es llevar a cabo algún tipo de celebración, como puede ser un cumpleaños, en un espacio privado y diseñado especialmente para pasar una jornada de verano. Otra causa compartida es la de evitar aglomeraciones, en días en las que las playas de la comarca de O Salnés suelen estar muy masificadas. Esta opción ofrece una solución práctica para grupos de amigos o familias que se unen en verano para pasar un día juntos.

Aparcamiento

De la misma manera que ocurre en las plataformas diseñadas para el alquiler de piscinas, las que ofertan plazas de garaje por días, quincenas o meses, también se han multiplicado en los últimos meses.

A pesar de que hay aplicaciones únicamente destinadas a este fin, como pueden ser Elparking o ComPlaza, en la que ya comienzan a aparecer anuncios ubicados en los concellos de O Salnés son otras –Wallapop o Idealista– en las que los anuncios no dejan de aparecer durante, sobre todo, la época estival.

En este caso, el mayor número de ofertas se ubican en el concello de Sanxenxo, municipio que multiplica por seis la población los meses de verano lo que provoca que el número de vehículos también aumente exponencialmente. Como ejemplo, el precio para acceder a una plaza de aparcamiento en esta villa, varía entre los doce y los catorce euros al día, dependiendo del mes, siendo agosto, el de mayor cuantía.

Las ofertas de garajes también incluyen temporadas. De esta manera, si una persona quiere un aparcamiento fijo una semana en junio o septiembre tendrá que hacer un desembolso de, aproximadamente, 75 euros y, si lo desea durante quince días, el importe se duplica. Los propietarios, también ofrecen la posibilidad de alquilar el aparcamiento durante el mes completo para aquellos visitantes que deciden trasladarse a Sanxenxo más tiempo. El precio, en estos casos, cambia mucho dependiendo de la época, así hay opciones de 250 euros para el mes de junio o septiembre, 300 para julio, otro tanto para agosto. Para el resto de meses el importe desciende a unos 130 euros.