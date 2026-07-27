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O Salnés

El pulpo regresa esta semana a Ponte Arnelas por la tradicional romería de Santa Marta

A. Louro
27/07/2026 06:30
La carpa volvió a llenarse el año pasado para degustar el pulpo
Mónica Ferreirós
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Ponte Arnelas celebrará esta semana una de las romerías con más tradición y arraigo en la comarca: las fiestas de Santa Marta. No solo por la devoción a la santa, sino que también es una fiesta con un gran tirón gastronómico, con el pulpo como principal protagonista, y contará con un extenso programa con tres verbenas.

La cita comenzará mañana con dianas y alboradas a cargo del grupo de gaitas Faiscas y con misas, cada hora, desde las ocho hasta las 13 horas. A las ocho y media será la solemne, en el campo de fiesta antiguo, en honor a Santa Marta, seguida de procesión, para continuar por la noche, desde las diez, con verbena de la mano de las orquestas Acordes y Charleston Big Band.

La segunda jornada, el jueves, será en honor a San Caetano, con misa a las ocho y posterior procesión y con verbena nocturna a cargo de las formaciones musicales Saudade y Suavecito.

El broche final será el viernes 31, en honor a Nosa Señora de Lourdes. La misa solemne será, igualmente, a partir de las ocho de la tarde, con procesión posterior acompañada por la Banda de Música de Ribadumia, al igual que las anteriores. Para finalizar, la comisión programó una tercera verbena, a cargo de las orquestas Solara y Ritmo Joven.

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