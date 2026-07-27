O PSOE de Vilanova critica a “incapacidade do goberno” polo proxecto perdido da praza
O grupo socialista valorou hoxe con dureza o que califica de “incapacidade do goberno do PP” para sacar adiante o proxecto de reforma da praza de abastos. “A perda dunha subvención de 1,5 millóns de euros destinada á súa rehabilitación constitúe un dos maiores fracasos políticos deste mandato e evidencia a incapacidade dun executivo que leva anos acumulando oportunidades perdidas para o noso municipio”, salientaron.
Así, consideran que “mentres outros concellos son capaces de captar e executar investimentos que melloran a calidade de vida da súa veciñanza”, en Vilanova deArousa “o Partido Popular foi incapaz de cumprir cos prazos necesarios para sacar a licitación das obras, provocando que se perdera un investimento histórico que permitiría modernizar por completo a praza”.
“O resultado desa incompetencia é evidente para calquera persoa que visite as instalacións: unha praza deteriorada, abandonada, sen investimentos e cun futuro totalmente incerto”.
En calquera caso, insisten en que “quen realmente paga as consecuencias desta mala xestión son os praceiros e praceiras, que cada día levantan as súas persianas e manteñen vivo o comercio local en condicións que non merecen, e tamén todos os veciños e veciñas de Vilanova, privados dun servizo público moderno e digno”.
Por todo iso, “esiximos explicacións inmediatas sobre a perda desta subvención, a asunción das responsabilidades políticas que correspondan e a presentación dun plan serio e urxente para recuperar a praza de abastos e garantir o seu futuro”.