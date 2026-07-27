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Diario de Arousa

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Vilanova

O PSOE de Vilanova critica a “incapacidade do goberno” polo proxecto perdido da praza

B. Y. O Salnés
27/07/2026 23:10
Ediles socialistas, durante un Pleno
Edís socialistas durante a celebración dun Pleno 
| Gonzalo Salgado
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O grupo socialista valorou hoxe con dureza o que califica de  “incapacidade do goberno do PP” para sacar adiante o proxecto de reforma da praza de abastos. “A perda dunha subvención de 1,5 millóns de euros destinada á súa rehabilitación constitúe un dos maiores fracasos políticos deste mandato e evidencia a incapacidade dun executivo que leva anos acumulando oportunidades perdidas para o noso municipio”, salientaron.

Así, consideran que “mentres outros concellos son capaces de captar e executar investimentos que melloran a calidade de vida da súa veciñanza”, en Vilanova deArousa “o Partido Popular foi incapaz de cumprir cos prazos necesarios para sacar a licitación das obras, provocando que se perdera un investimento histórico que permitiría modernizar por completo a praza”.

“O resultado desa incompetencia é evidente para calquera persoa que visite as instalacións: unha praza deteriorada, abandonada, sen investimentos e cun futuro totalmente incerto”.

En calquera caso, insisten en que “quen realmente paga as consecuencias desta mala xestión son os praceiros e praceiras, que cada día levantan as súas persianas e manteñen vivo o comercio local en condicións que non merecen, e tamén todos os veciños e veciñas de Vilanova, privados dun servizo público moderno e digno”.

Por todo iso, “esiximos explicacións inmediatas sobre a perda desta subvención, a asunción das responsabilidades políticas que correspondan e a presentación dun plan serio e urxente para recuperar a praza de abastos e garantir o seu futuro”.

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