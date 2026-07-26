Crisis climática en Arousa: Greenpeace señala tres puntos críticos y las especies afectadas

El mapa interactivo identifica tres puntos de especial riesgo por inundación en la Ría Greenpeace

Greenpeace ha identificado un total de tres puntos críticos a lo largo de la costa arousana en los que los efectos del cambio climático ya están provocando importantes impactos ambientales y estructurales. “A franxa costeira atópase nun escenario de vulnerabilidade pola confluencia da subida do nivel do mar, o incremento térmico das augas —que rexistrou a súa primeira onda de calor mariña en maio con temperaturas de ata 6 graos Celsius sobre a media no Cantábrico— e o aumento na intensidade das borrascas invernais”, advierten desde la organización, que reclama “unha estratexia para a adaptación e conservación da costa”.

Así, entre los 19 puntos críticos por el impacto del cambio climático que Greenpeace señala en su informe en Galicia, tres de ellos se encuentran en la Ría. En este caso se tratan de Vilanova, A Pobra y Corrubedo, que tienen un “risco significativo de inundación”. A estos se suma un riesgo urbanístico por “excesiva presión turística” en el conjunto de toda la Ría. Una advertencia que la organización extiende también a la Ría de Muros e Noia y la de Pontevedra, así como zonas de Costa da Morte o de A Mariña lucense, donde advierte de la “ameaza do avance do turismo”.

Especies marinas afectadas

En cuanto al mar, Greenpeace incide en que el calentamiento es “aínda máis alarmante”. Así, en el caso de la estación científica de Cortegada, en Vilagarcía, se detectó un incremento técnico de hasta 1,8 ºC por década. Un aumento de temperatura que “debilita o afloramento costeiro de augas frías e profundas, e provoca o desprazamento de especies”. Así, citando a la Universidade de Vigo, la organización señala que hasta 63 especies están afectadas por el impacto del cambio climático en las rías, destacando el congrio, la ostra o la vieira, que ha afectado especialmente a la flota de Cambados en los últimos años.

También alerta la oenegé sobre las “invasións vexetais” y como degradas los fondos marinos, siendo la más preocupante la alga asiática, que tiene uno de sus focos principales en A Coruña (frente a Durmideiras), pero cuya huella ha podido verse en algunas zonas salientes de la Ría de Arousa, como O Grove. A ello se le suma también la mortalidad de los bivalvos y el efecto que los temporales, cada vez más recurrentes, acaba teniendo en la Ría.

La recuperación dunar en Sanxenxo, ejemplo a seguir

El informe incluye también el impacto que supuso el efecto de los temporales invernales de este año y los proyectos encabezados para la regeneración artificial de playas. Frente a ello, Greenpeace indica que “os sistemas dunares consolídanse como a alternativa máis viábel para absorber a enerxía do mar” y, entre otros proyectos, destaca dos realizados en Sanxenxo: “Executa unha estratexia integral combinando saneamento hídrico coa restauración morfolóxica de dunas en Areas e Major permitindo que a area recupere de forma natural o equilibrio dinámico fronte ao océano”, señalan desde la organización, que destacan apenas cuatro proyectos con un impacto positivo en toda Galicia.