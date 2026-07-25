Sonatas de Verán: un referente cultural que hoxe trae a DJ’s de nivel nacional a Vilanova
O ‘Bivalbos Fest’ chega esta noite a O Terrón, con entrada gratuíta, no medio dunha ampla programación estival para todas as idades e públicos
Vilanova de Arousa celebrará este 25 de xullo unha das citas centrais do ciclo estival ‘Sonatas de Verán 2026’, a axenda cultural, musical, teatral, deportiva e festiva que enche de actividade o municipio durante os meses de xullo, agosto e setembro. A iniciativa reúne decenas de propostas dirixidas a tódolos públicos, consolidando unha oferta de lecer e cultura que combina tradición, participación veciñal con grandes eventos que xa destacan a nivel nacional.
Hoxe será a quenda do ‘Bivalbos Fest’, unha cita salientable no calendario con DJ´s de nivel nacional. Será desde as 23 horas, no entorno do aparcamento a carón do campo de fútbol do Terrón. Alí darnse cita o DJ e productor recoñecido a nivel internacional, Jose de las Heras, xunto a Skinyz, outra figura emerxente, así como outros máis habituais en festivais galegos como son Borja Solla e Sote. Os locais Alex Mochales e Luzeta completan este cartel musical, que tamén contará co recoñecido escenario de A Gramola.
Máis eventos
O ciclo de ‘Sonatas de Verán’ incluiu tamén outras destacadas citas como foron a romaría dos anos 80 ‘O Son de Vilanova Fest’ o 4 de xullo, coa que arrincou o programa. Unha proposta que volveu converter o municipio nun punto de encontro para os amantes da música e do ambiente de finais de século. Tamén destacou a quinta edición de ‘Festivalle’, do 6 ao 10 de xullo, que achegou ao público diferentes propostas teatrais relacionadas con Valle-Inclán, reforzando a aposta municipal polas artes escénicas e a figura do vilanovés máis ilustre.
Pero aínda quedan por diante moitos outros eventos destas ‘Sonatas de Verán 2026’.
Así, está o concerto de Montserrat Martí Caballé, filla da lendaria cantante, cun espectáculo o 23 de agosto chamado ‘Querida Montserrat, Querido Luciano’ unha homenaxe musical á súa nai, a soprano Montserrat Caballé e ao tenor italiano Luciano Pavarotti. O ‘Vilablues’ volve un ano máis, o 28 e 29 de agosto cun novo evento que reunirá a destacados artistas do xénero. Outra das protagonistas será a gastronomía cun dos grandes atractivos da axenda. Do 6 ao 9 de agosto celebrarase a XXXII Festa Gastronómica do Mexillón e do Berberecho, un dos eventos máis tradicionais e concorridos do verán, que conta co recoñecemento de Festa de Interese Turístico de Nacional. Esta edición contará coas actuacións da orquestra Panorama, Treixadura ou Roi Casal entre outros artistas. Para rematar, desfrutaranse as festas patronais de San Cipriano o 16 de setembro coa orquestra Marbella.
Cultura e turismo
O alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, acompañado polo concelleiro de cultura e deputado provincial, Javier Tourís, destacaron ao respecto deste ciclo de ‘Sonatas de Verán’ a unión perfecta de cultura de turismo.
O alcalde destacou primeiramente o extraordinario comportamento turístico rexistrado nos últimos meses, asegurando que esta primavera foi “a mellor da historia do municipio en canto á chegada de visitantes”. Segundo explicou, o incremento da afluencia estivo moi vinculado ao Camiño de Santiago e ao crecente número de peregrinos, pero tamén ao aumento de turistas nacionais e estranxeiros que escolleron Vilanova para pasar as súas vacacións, pontes ou fins de semana. O rexedor estima que a cifra de visitantes podería situarse preto dun 50% por enriba da rexistrada o ano pasado, un incremento que cualificou como “extraordinario”. Gonzalo Durán, sinalou ademais que a elevada ocupación xa se deixa notar desde comezos de verán nos hoteis, cámpings, albergues e vivendas turísticas, con reservas moi avanzadas para os meses de verán.
Neste contexto, defendeu a necesidade de ofrecer unha programación á altura da demanda turística e da actividade económica que está a xerar o sector. “Ante esta avalancha de visitantes e este aumento da actividade económica dos nosos veciños, o que lle corresponde ao concello é organizar unhas festas, uns eventos e uns entretementos que se equiparen en calidade co que é un pobo que recibe milleiros de visitantes”, afirmou. O rexedor destacou tamén a variedade do cartel de ‘Sonatas de Verán 2026’, que inclúe propostas musicais variadas, actividades e eventos para todos os públicos, e felicitou aos responsables da súa organización polo traballo realizado.
Pola súa banda, Javier Tourís, concelleiro encargado da programación, destacou que ‘Sonatas de Verán 2026’ constitúe “un dos programas máis ambiciosos e de máis nivel da historia de Vilanova”, cun calendario que se estende durante dous meses e medio e que ofrece actividades cada fin de semana. Segundo explicou, a programación foi deseñada para chegar a todos os públicos, desde os máis pequenos ata as persoas maiores, combinando concertos, festivais e espectáculos de distintos estilos musicais con actividades variadas. O edil subliñou que “tódalas fins de semana, dende do 4 de xullo, hai un espectáculo para todos os públicos en Vilanova”, convertendo o municipio nun referente cultural da zona durante o verán.
Para rematar, o alcalde remarcou de novo a calidade e variedade do programa, facendo especial fincapé en propostas inéditas para o municipio, como o concerto de Montserrat Martí Caballé, ou a representación dunha obra de Federico García Lorca que, ao seu parecer, sitúa a axenda cultural nun nivel “máximo”. O rexedor amosouse convencido de que todos os eventos rexistrarán unha gran asistencia e asegurou que o obxectivo é consolidar Vilanova como referente do turismo e do ocio estival, sen esquecer o benestar e a calidade de vida da veciñanza.
Con este cartel o Concello reafirma a súa aposta por unha programación diversa e de calidade, capaz de converter os meses estivais nun tempo de encontro, cultura, música, deporte e celebración compartida.