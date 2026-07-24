Paradela reedita su Festa dos Ovos Fritos y A Illa inicia sus citas con el marisco

Edición del año pasado de la cita en la parroquia meisina | Concello

Vuelven las fiestas gastronómicas de verano a la comarca. Paradela en Meis ofrecerá este fin de semana su III Festa dos Ovos Fritos y en A Illa de Arousa estrenan el calendario estival de mariscadas en el paseo marítimo de O Cantiño, con la XIX Festa da Exaltación da Navalla.

En la citada parroquia meisina, el evento será este sábado, 25 de julio. Los huevos fritos podrán disfrutarse en el Campo da Boca, desde las 21 horas, acompañados de chorizo, pan de maíz, vinos blanco y tinto, así como refrescos, café y postre, todo poro quince euros por persona. En el caso de niños de 5 a 10 años, se pagará un precio reducido de 10 euros, todo bajo inscripción previa.

Desde las 23:30, además, se podrá disfrutar de una verbena, amenizada con el grupo La Roca de Ourense.

En A Illa

Por su parte, en la localidad insular, la Navalla es la primera de las citas culinarias con diferentes mariscos a lo largo de todo el verano. Esta XIX edición se podrá disfrutar desde hoy viernes y todo el fin de semana, sábado y domingo, tanto a la hora de comer como a la cena, bajo carpa, en el ya referido paseo marítimo y a precios populares.

Todo lo recaudado será en favor de la escuela deportiva del Club de Piragüismo, que organiza esta fiesta. Los comensales podrán disfrutar platos preparados en diferentes especialidades, como las demandadas navajas a plancha, en paella, en empanada y tortilla, entre otros.

A Illa seguirá durante el resto de fines de semana con otras citas, como la Festa Gastronómica de Produtos do Mar, el Mejillón y el Pulpo y otras similares, siempre con variedad de platos.