Los trabajadores de la basura alcanzan un preacuerdo de convenio con la empresa y desconvocan la huelga

Una concentración anterior de los trabajadores de la basura Mónica Ferreirós

La sombra de una huelga del servicio de recogida de basura amenazaba con paralizar a partir de mañana mismo la RSU en Cambados, Meis y Vilanova tras encallar las negociaciones entre los trabajadores y empresa y la subida de tono y reproches con la Mancomunidade. Sin embargo, un acuerdo de última hora entre la plantilla y Valoriza, concesionaria del servicio, evitó la temida huelga, que además coincidiría con una de las citas más multitudinarias de la comarca: la Festa do Albariño.

Así lo anunció la CIG, que se mostró “satisfeita” por la resolución del conflicto, después de que la empresa aceptara las demandas de los trabajadores. De esta manera, el convenio —cuya redacción se aplazará hasta el 15 de septiembre— recogerá una subida salarial del 23% en un plazo de cinco años, con un incremento medio por ejercicio de un 4,6%. Una subida que valora también los pluses por trabajar en festivos.

Además, según explicó desde la CIG Anxo Lúa, el preacuerdo contempla también mejoras en medidas sociales, ampliando el periodo de vacaciones en cuatro días, hasta un total de 34 anuales. Por último, incluye también una garantía de que la próxima contrata, en el tiempo en el que se demore, se debe hacer cargo de la actualización salarial pactada.

Un preacuerdo que recoge así la amplia mayoría de demandas que planteaban los trabajadores del servicio, que venían denunciando una pérdida de poder adquisitivo de un 15% en los últimos doce años por subidas por debajo del IPC. Una tendencia que se revertirá con la aprobación del nuevo convenio colectivo.

Un acuerdo celebrado en los concellos que mantienen el servicio mancomunado: Vilanova, Meis y Cambados. Especialmente en este último, donde preocupaba que la huelga —ya desconvocada— entre mañana, 24 de julio, y el próximo 9 de agosto afectara a vecinos y a la imagen de su semana grande y cita más multitudinaria: la Festa do Albariño.

El alcalde, Samuel Lago, llamaba esta misma semana al entendimiento y movió ficha para tratar de mediar entre empresa y trabajadores para poder llegar a una huelga que “non era unha opción” de coincidir con el Albariño, cuya LXXIV edición comenzará de forma oficial el próximo miércoles, y el martes ya con el día de pe de cuba. Con ello y con el refuerzo habitual que contrata el Concello en materia de limpieza, se asegura que la fiesta pueda transcurrir dentro de la normalidad.

Cabe recordar que el actual contrato mancomunado de recogida y gestión de residuos urbanos se encuentra actualmente caducado y que la Mancomunidade ya está redactando los pliegos de un servicio al que se espera que pueda sumarse, al menos, el Concello de Meaño a los de Meis, Vilanova y Cambados, que ya optan por esta fórmula.