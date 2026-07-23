A Illa recupera el servicio de Internet pero se queda sin agua debido a una rotura de la tubería

El depósito habilitado en el centro urbano | cedida

No ganan los vecinos de A Illa de Arousa esta semana para incomodidades por cortes de servicios. El lunes sufrieron la caída de Internet y telefonía en una incidencia que se prolongó durante casi tres jornadas. Hoy fue el turno del abastecimiento, con una avería en la conducción general que dejó sin agua de la traída durante horas a toda la localidad.

El alcalde, el socialista Luis Arosa, dio cuenta de esta segunda incidencia este mediodía. Al parecer y según detalló, se trató de un corte general del suministro de agua debido a la rotura de la tubería principal de abastecimiento.

Ya entonces informaba de que “os traballos de reparación xa están en marcha, pero a incidencia é importate e prevese que a reposición do servizo leve varias horas”.

Depósito de emergencia

A última hora de esta tarde, el regidor informaba de la que concesionaria del agua había dispuesto, a solicitud del Concello, un depósito de 25.000 litros de agua potable para atender urgencias o necesidades de los vecinos.

"Pregamos que a auga se utilice con responsabilidade, collendo unicamente a necesaria para atender as necesidades básicas, co fin de que poida chegar a toda a veciñanza". "Ao mesmo tempo, continúan os traballos para solucionar a avaría e restablecer o abastecemento de auga o antes posible. O Concello quere agradecer a colaboración e a total disposición da empresa concesionaria do servizo, Espina & Delfín, polo esforzo que está a realizar para resolver esta incidencia", valoró el primer edil.

Por todo ello, pidió disculpas por las molestias que la incidencia ocasionaba, agradeciendo la comprensión de los vecinos y adelantando que se mantendría puntual información sobre la evolución de los trabajos de reparación.

Con todo, ya de mañana se preveía, debido a la gravedad de la avería, que la reposición del servicio llevaría varias horas.

Servicio web recuperado

A mayores, el primer edil también confirmaba este jueves que la incidencia que registró A Illa desde el lunes, con la caída generalizada de Internet y telefonía, quedó ya resuelta.

No obstante, el enfado del regidor mostrado el miércoles ante la falta de datos y comunicaciones por parte de las empresas titulares de la red de fibra óptica afectadas llevaron al Concello a valorar con sus asesores jurídicos la posibilidad de estudiar medidas. De hecho, lamentó que solo tenían alguna información a través de una empresa comercializadora con la que también trabaja el Ayuntamiento, pero no así de las firmas que son titulares de la propia infraestructura de fibra óptica que resultó dañada en esta ocasión.

La rotura de dos nodos de fibra óptica dejó prácticamente a pedales la funcionalidad de conexión a Internet, afectando tanto a clientes particulares como a instituciones, algunas tan sensibles como el propio Ayuntamiento y el centro de salud y Casa do Mar. Supermercados y otros negocios también tuvieron dificultades al estar caídos sus servicios electrónicos.

La incidencia web dio paso a la hidráulica, complicando especialmente el normal desarrollo de la jornada en el sector de la hostelería y en otros negocios más sensibles, pero también produciendo dificultades a particulares.