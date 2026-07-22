OBK y Tam Tam Go dan el pistoletazo de salida al Festival Son do Mar en Meaño

Un momento de las actuaciones | Mónica Ferreirós

Meaño dio hoy inicio a una nueva edición del festival Son do Mar, un evento que llenará Dena de música hasta el domingo. El pistoletazo de salida es a cargo de las míticas formaciones OBK y Tam Tam Go, que hicieron así un guiño al pop de los 80 a 2000.

Este jueves la jornada será dirigida a un público más joven, con actuaciones como las de Maldita Nerea, The Rapants, Marlon y Luis Fercán.

El viernes 24 estará orientado al latin urban y está previsto que se suban al escenario Kapo, Ovy On The Drums, Lia Kali y 9Louro.

El sábado será turno del VII Sachaso Rock, con Europe y Bala.

Finalmente, el domingo la jornada de clausura traerá a Omar Montes, Reality, Lauta, Romántico Latino, Borja Solla y Aitor Alfonsin.

En las redes sociales del Concello de Meaño comparten información sobre zonas de estacionamiento, taxis, área de acampada, desvíos de tráfico y demás datos de interés relacionados con la coordinación con respecto al festival.