OBK y Tam Tam Go dan el pistoletazo de salida al Festival Son do Mar en Meaño
Las dos bandas hicieron un guiño al pop nostálgico en un evento que se prolongará hasta el domingo
Meaño dio hoy inicio a una nueva edición del festival Son do Mar, un evento que llenará Dena de música hasta el domingo. El pistoletazo de salida es a cargo de las míticas formaciones OBK y Tam Tam Go, que hicieron así un guiño al pop de los 80 a 2000.
Este jueves la jornada será dirigida a un público más joven, con actuaciones como las de Maldita Nerea, The Rapants, Marlon y Luis Fercán.
El viernes 24 estará orientado al latin urban y está previsto que se suban al escenario Kapo, Ovy On The Drums, Lia Kali y 9Louro.
El sábado será turno del VII Sachaso Rock, con Europe y Bala.
Finalmente, el domingo la jornada de clausura traerá a Omar Montes, Reality, Lauta, Romántico Latino, Borja Solla y Aitor Alfonsin.
En las redes sociales del Concello de Meaño comparten información sobre zonas de estacionamiento, taxis, área de acampada, desvíos de tráfico y demás datos de interés relacionados con la coordinación con respecto al festival.