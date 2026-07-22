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Diario de Arousa

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Meaño

La Xunta autoriza una mejora de canalizaciones en la nueva área recreativa y peatonal en Dena

N B. Y. Meaño
22/07/2026 21:48
El alcalde, Carlos Viéitez, durante una visita a obras en la zona, en imagen de archivo
El alcalde, Carlos Viéitez, durante una visita a obras en la zona, en imagen de archivo
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La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia hizo público hoy un anuncio por el que autoriza la modificación de la concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre en Dena, a fin de permitir una mejora en la canalización de pluviales.

Se trata de una concesión en  favor del Concello de Meaño, de ocupación de 13.349 metros cuadrados, con destino al área recreativa en Os Pasales y al acceso de movilidad peatonal amable desde Ponte Dena al litoral.

El objetivo de esta modificación de la concesión administrativa es permitir “a substitución da cuneta” previamente autorizada “por unha canalización de PVC soterrada de 400 milímetros de diámetro”, en base a una propuesta de actuación para la recogida y canalización de aguas pluviales. También se aprueba una prórroga a las obras autorizadas, hasta el 1 de agosto de 2027. El anuncio puede consultarse en el DOG.

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