El Jardín Umbrío recibe este viernes un concierto que redescubrirá la figura y legado de Andrés do Barro

Cartel del espectáculo | cedida

‘Deitado na area, unha ollada íntima sobre Andrés do Barro’ llega a Vilanova de la mano del programa ‘FalaRedes’. Esta acción de dinamización lingüística, promovida por la Secretaría Xeral da Lingua de la Xunta trae a la villa saliniense este concierto con una propuesta protagonizada por Carolina Rubirosa y Xavier Alcalá para redescubrir la figura y el legado de uno de los grandes referentes de la música gallega.

El recital se celebrará este viernes 24 de julio, a las 21 horas en el Jardín Umbrío y se enmarca en la programación de ‘FalaRedes’, como una iniciativa de la Secretaría Xeral da Lingua para promover el uso y la valorización social de la lengua gallega a través de actividades musicales, culturales y de ocio.

A lo largo del espectáculo, Carolina Rubirosa y Xavier Alcalá ofrecerán un recorrido por la obra de Andrés del Barro, contextualizando histórica, social y culturalmente el momento en el que fueron creados sus temas y el nacimiento de la Nova Canción Galega. Rubirosa incluirá nuevas sonoridades al repertorio del artista ferrolano, mientras Alcalá completará este viaje con una visión personal que permitirá descubrir nuevas dimensiones de la figura de Andrés do Barro.