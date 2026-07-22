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A Illa

El Concello de A Illa valora acciones jurídicas por un corte de Internet y falta de información sobre él

Particulares e instituciones llevan sin servicio desde este lunes

Beni Yáñez
22/07/2026 17:24
El regidor mostró su enfado con la falta de comunicación por las empresas
El regidor mostró su enfado con la falta de comunicación por las empresas
| Monica Ferreiros
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El alcalde de A Illa, Luis Arosa, anunció hoy que el Concello analizará con sus asesores jurídicos el inicio de acciones contra diferentes compañías de telefonía. Así lo decidió tras una importante avería en las redes que deja sin Internet y apenas sin teléfono a todo el municipio desde el lunes.

El socialista lamenta además, especialmente, la “falta total de información” por parte de las empresas, a pesar de haber contactado reiteradamente con ellas para pedir explicaciones detalladas de la incidencia.

Indica que solo tienen datos a través de una comercializadora que opera con el Concello, pero que ni siquiera es titular de las redes de fibra óptica que se encuentran afectadas.

A través de esta mercantil han podido conocer que hay “dous nodos de fibra óptica” rotos, pero desconocen incluso dónde y qué tiempos se manejan para las reparaciones.

La avería deja sin Internet a los particulares, pero también a negocios como supermercados y a instituciones, como el propio Concello y, todavía más sensible,  entidades como la Casa do Mar y el centro de salud.

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