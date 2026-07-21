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Diario de Arousa

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O Salnés

‘Cultura no Regueiro’ encherá de propostas lúdicas os domingos de agosto en A Illa 

Haberá maxia, teatro, monicreques, animación e espectáculos de novo circo, todo ao aire libre

B. Y. O Salnés
21/07/2026 21:58
Presentación do cartel deste ciclo estival
Presentación do cartel deste ciclo estival
| cedida
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O Concelleiro de A Illa presentou hoxe programación do ciclo estival ‘Cultura no Regueiro 2026’ que celebra este ano a súa terceira edición e que “continúa consolidando a Praza do Regueiro como un punto de encontro cultural durante os domingos do mes de agosto”. Así o valorou  o concelleiro de Cultura, Manu Otero, durante a presentación.

Esta iniciativa, posta en marcha hai tres anos, “mantén a súa aposta por ofrecer unha programación de calidade, maioritariamente orientada ao público familiar” e con espectáculos de compañías galegas que abranguen disciplinas como a maxia, o teatro, os monicreques, a animación e o novo circo.

Todos os espectáculos celebraranse os domingos de agosto ás 20  horas na céntrica Praza do Regueiro.

Así, o 2 de agosto, terá lugar Hocus Pocus, do Mago Paco, un espectáculo de maxia para público familiar.

O día 9 será turno de Moby Dick, da compañía Pedras de Cartón, unha proposta teatral dirixida ao público infantil. Xa o domingo 16 poderase desfrutar de Unha de Piratas, de Troula Animación, que combina animación e novo circo para os máis pequenos.

O 23 de agosto chegará Un rei e outros animais, de Estalalá, un espectáculo de monicreques pensado para toda a familia.

Finalmente, o 30 de agosto rematarase con 30 anos a contar historias. Notas de rodapé, de Quico Cadaval, unha proposta teatral destinada ao público adulto.

Para todos

Manu Otero destacou que ‘Cultura no Regueiro’ é xa “unha cita consolidada no verán da Illa de Arousa, un espazo onde veciñanza e visitantes poden gozar de espectáculos de gran nivel nun ambiente próximo e ao aire libre”. O concelleiro do departamento de Cultura subliñou tamén a importancia de seguir apoiando a creación escénica galega e de achegar a cultura a todos os públicos, facendo especial fincapé na programación familiar que caracteriza este ciclo.

A programación forma parte da iniciativa Cultura no Camiño, coa colaboración da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

Desde o Concello de A Illa de Arousa animan a todos os veciños, turistas e visitantes a desfrutar das actuacións incluidas neste ciclo de verán, que se poderán desfrutar no céntrico espazo e para toda a familia.

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