‘Cultura no Regueiro’ encherá de propostas lúdicas os domingos de agosto en A Illa
Haberá maxia, teatro, monicreques, animación e espectáculos de novo circo, todo ao aire libre
O Concelleiro de A Illa presentou hoxe programación do ciclo estival ‘Cultura no Regueiro 2026’ que celebra este ano a súa terceira edición e que “continúa consolidando a Praza do Regueiro como un punto de encontro cultural durante os domingos do mes de agosto”. Así o valorou o concelleiro de Cultura, Manu Otero, durante a presentación.
Esta iniciativa, posta en marcha hai tres anos, “mantén a súa aposta por ofrecer unha programación de calidade, maioritariamente orientada ao público familiar” e con espectáculos de compañías galegas que abranguen disciplinas como a maxia, o teatro, os monicreques, a animación e o novo circo.
Todos os espectáculos celebraranse os domingos de agosto ás 20 horas na céntrica Praza do Regueiro.
Así, o 2 de agosto, terá lugar Hocus Pocus, do Mago Paco, un espectáculo de maxia para público familiar.
O día 9 será turno de Moby Dick, da compañía Pedras de Cartón, unha proposta teatral dirixida ao público infantil. Xa o domingo 16 poderase desfrutar de Unha de Piratas, de Troula Animación, que combina animación e novo circo para os máis pequenos.
O 23 de agosto chegará Un rei e outros animais, de Estalalá, un espectáculo de monicreques pensado para toda a familia.
Finalmente, o 30 de agosto rematarase con 30 anos a contar historias. Notas de rodapé, de Quico Cadaval, unha proposta teatral destinada ao público adulto.
Para todos
Manu Otero destacou que ‘Cultura no Regueiro’ é xa “unha cita consolidada no verán da Illa de Arousa, un espazo onde veciñanza e visitantes poden gozar de espectáculos de gran nivel nun ambiente próximo e ao aire libre”. O concelleiro do departamento de Cultura subliñou tamén a importancia de seguir apoiando a creación escénica galega e de achegar a cultura a todos os públicos, facendo especial fincapé na programación familiar que caracteriza este ciclo.
A programación forma parte da iniciativa Cultura no Camiño, coa colaboración da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).
Desde o Concello de A Illa de Arousa animan a todos os veciños, turistas e visitantes a desfrutar das actuacións incluidas neste ciclo de verán, que se poderán desfrutar no céntrico espazo e para toda a familia.