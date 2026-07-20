El Bivalbos Fest se consolida y traerá a Jose de las Heras a un evento gratuito este 25 de julio en O Terrón

Autoridades y organización en la presentación del cartel, este lunes | Aitana Vidal

Vilanova de Arousa acogerá este sábado, 25 de julio, la que es ya segunda edición de su Bivalvos Fest, que se consolida como nueva cita de ocio en el calendario estival de la localidad. Esta se presentó oficialmente hoy y desgranó un programa que trae al DJ y productor musical Jose de las Heras, un “artista de casi talla mundial que hace giras internacionales con artistas de talla mundial”, valoraban desde la organización.

Junto a él estarán Skinyz, otra figura emergente, así como otros más habituales en festivales gallegos como son Borja Solla y Sote. Los locales Alex Mochales y Luzeta completan este cartel musical, que también contará con el reconocido escenario de A Gramola.

Gratuito y para todos

La cita tendrá lugar en el área de estacionamiento junto al campo de fútbol de O Terrón, a partir de las 23 horas. Será un evento con entrada libre y gratuita, apoyado tanto por el Concello de Vilanova como por la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra.

El diputado y edil Javier Tourís y la concejala Nuria Morgade animaron a la asistencia.

Así, Tourís valoró que “o ano pasado foi un éxito”, destacó el “referente” que supone el cabeza de cartel y el tirón que esta cita puede tener ya en toda la provincia. Alabó igualmente el enclave, lejos de viviendas donde podría causar algunas incomodidades.

Tanto autoridades como organización destacaron que, aunque especialmente orientado a un público juvenil, este festival está configurado también para el disfrute de todos los perfiles, sumando enteros su entrada gratuita. Se trata, además, de uno de los eventos incluidos en el programa cultural de Sonatas de Verán de Vilanova.