Durán denuncia un tercer atentado incendiario contra sus propiedades

El alcalde de Vilanova, en una imagen de archivo | Gonzalo Salgado

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, presentó denuncia ante la Guardia Civil para que se investigue el posible origen intencionado de un incendio que arrasó un galpón ubicado en la casa que era de su madre , ya fallecida, en Caleiro. Los hechos tuvieron lugar en la noche del domingo y desde el Concello emitieron hoy una breve comunicación en la que hablan de un “atentado na súa propiedade” por lo que se supone un “incendio provocado”. Los trámites del regidor ante la autoridad policial impidieron que esta mañana asistiese a un acto público previamente programado.

A preguntas de este Diario, el propio regidor precisaba que, aunque no se lamentaron daños personales ya que ahora no vive nadie en aquella propiedad, sí re registraron importantes daños materiales, que Durán estima unos “50.000 o 60.000 euros”. Según relata, en el interior había una maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios y también un vehículo diésel, además de los propios daños estructurales en el galpón, de hormigón.

Sobre la causa del fuego, apunta a un posible origen intencionado. “No lo puedo decir seguro, ¿pero qué tengo que pensar?”, razonaba, recordando que “unos encapuchados” ya habían lanzado artefactos incendiarios en 2021 y 2023 contra su propia vivienda y un vehículo, captados incluso con cámaras de vigilancia. “La sospecha está clara”. Además, es difícil pensar en otro posible origen del fuego, ya que en el interior del galpón “no había productos químicos, el coche, viejo, es de gasoil” y “la luz está cortada”, por lo que se alejaría la hipótesis de un cortocircuito.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de determinar con precisión la causa del fuego y, de confirmarse la intencionalidad, intentar identificar a la persona o personas responsables.

Este sería el tercer atentado incendiario que denuncia el alcalde de Vilanova, después del artefacto lanzado contra su propia casa en 2021, del que llegó a difundir imágenes captadas por sus cámaras para tratar de identificar a una pareja. En 2023 se repetiría un hecho similar contra uno de sus vehículos, estacionado en la PO-548, en Corvillón, Cambados.