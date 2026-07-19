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O Salnés

Meaño celebra hoy la jornada grande de la XXV edición de la Festa do Viño

El pregón corre a cargo del presentador Carlos Sobera

C. Hierro
19/07/2026 08:30
Asistentes a la Festa do Viño de Meaño
Asistentes a la Festa do Viño de Meaño
Aitana Vidal
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El municipio de Meaño celebra hoy la jornada más especial dentro de la XXV Festa do Viño. El día comenzará a las once de la mañana con la celebración del V Capítulo de Cofradías y el nombramiento de los nuevos ‘cabaleiros e damas’. 

En esta ocasión, tal y como señaló la Cofradía de Gastronomía e Viño Corazón do Salnés, organizadora del acto, se estregará esta distinción a un total de ocho nuevas personas: María Jesús Sineiro, Rosa Ana Pouso, Janet Mejuto, Raúl Alberto, Javier González Silvia Aboy, Ángel Sineiro y Carlos Duymovigh.

A las doce y media tendrá lugar el acto principal con el desfile de autoridades, bodegueros y cofradías (un total de 32 llegadas desde toda España, de Portugal y de Italia) desde el Pazo de Lis hasta el Concello y con la lectura del pregón que este año está protagonizado por el conocido presentador, actor, profesor y empresario Carlos Sobera. A su término, y coincidiendo con la apertura de los stands, comenzará el concierto de Amigos do Acordeón das Rías Baixas.

Por la tarde, la actividad volverá a las más de veinte bodegas presentes a las ocho de la tarde y los encargados de poner la banda sonora será la charanga Fanfarria Furruxa.

El punto y final a esta fiesta que, este año, cumple sus bodas de plata será la orquesta Panorama que comenzará a sonar a las diez y media de la noche.

Como ya es tradición, se espera que esta última jornada de la Festa do Viño de Meaño atraiga tanto a decenas de vecinos y vecinas como a multitud de visitantes a esta localidad. Tal y como defiende el alcalde de la villa, Carlos Viéitez, esta cita es un referente dentro de los eventos entorno al vino que se celebran en la comarca y destaca de manera especial por combinar, a la perfección la gastronomía, la música y los mejores vinos con “a hospitalidade de toda a nosa xente”.

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