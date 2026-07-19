Luis López y el presentador, Carlos Sobera, son los nuevos embajadores del Viño de Meaño

El presidente de la Diputación, Luis López, y Carlos Sobera se convirtieron en embajadores del Vino de Meaño Aitana Vidal

La localidad de Meaño celebró ayer el día grande de su Festa do Viño, una edición en la que vivían sus bodas de plata. Para conmemorar este aniversario, el Concello, además de preparar una programación repleta de actividades pensadas para todas las edades y contar con la participación de más de una veintena de bodegas, estrenó un himno que nace con la idea de “unir, emocionar e reforzar un sentimento de pertenza”, tal y como señaló el alcalde del municipio, Carlos Viétez.

Como es tradición, la última jornada de estos festejos incorporó a nuevos embajadores para el producto que, en esta ocasión fueron el presidente de la Diputación, Luis López y el presentador y actor Carlos Sobera, que también se encargó de leer el pregón. Cargado de humor Sobera no dudó en calificar su presencia en la fiesta como “una liada” de los cofrades y del propio alcalde y aseguró que lucirá “con mucho honor” ser miembro de esta Cofradía.

El presentador destacó la hospitalidad de la gente de Meaño. Así, en sus palabras indicó que “en escasamente quince minutos” se había sentido un “vecino más” del municipio además de “un presentador de televisión muy querido y un torero gracias al paso doble que nos acompañó durante el desfile”. Por último, en tono jocoso, también dijo que se sintió “un pollo” porque con el calor se estaba “asando”.

Sobera quiso tener unas palabras para todas aquellas personas que se dedican al sector vitivinícola en la localidad y señaló que, a pesar de haber diferentes bodegas “sois todos amigos, sois una familia y eso me parece algo digno de mención y de admiración”. Por ello, les indicó, tendrán todo su respeto “por el resto de mi vida”.

Asistentes a los actos de la Festa do Viño de Meaño Aitana Vidal

Para finalizar, y haciendo referencia al programa que presenta en la televisión, no dudó en invitar al alcalde meañés a ‘First Dates’.

El presidente provincial, Luis López, también quiso mostrar su satisfacción y agradecimiento por su distinción como ‘Embaixador de honra’ y señaló que este mérito lo hará continuar trabajando para impulsar “un turismo sustentable e descentralizado, colaborando co sector e cooperando cos concellos”,

Hermanamiento

Antes de este acto, y pasadas las once de la mañana, tuvo lugar otro de los momentos significativos de la jornada: el nombramiento de los nuevos cabaleiros y damas de la Festa do Viño de Meaño. En total, el largo listado con el que cuenta el festejo, sumó ocho nombres más María Jesús Sineiro, Rosa Ana Pouso, Janet Mejuto, Raúl Alberto, Javier González Silvia Aboy, Ángel Sineiro y Carlos Duymovigh.

Tras esta formalidad comenzó el desfile que contó, además de con las autoridades –entre las que no faltaron el alcalde, Luis López y Carlos Sobera– y con los bodegueros, con representantes de hasta 32 cofradías llegadas desde distintos puntos de Galicia y de España pero, también de Portugal e Italia.

Un momento del desfile de cofradías Aitana Vidal

Todos ellos participaron también en la visita a los diferentes stands en los que estuvieron representados durante todo el fin de semana hasta 22 bodegas, todas ellas vinculadas al municipio meañés y a su tradición vitivinícola. La mañana se alargó gracias a la música de Amigos do Acordeón das Rías Baixas y también a las muchas personas que no quisieron perderse esta cita tan especial para el Concello de Meaño.

La tarde de los festejos estuvo marcada, como no podía ser de otra manera, por la final del Mundial entre España y Argentina. La carpa vivió un gran ambiente en el que no faltó el fútbol pero, tampoco, las copas de vino, las trompetas, la tuba y el trombón de la mano de la charanga Fanfarria Furruxa.

Por la noche, los encargados de ponerle la guinda a este pastel para celebrar los 25 años de la Festa do Viño fue la orquesta Panorama. Su directo alargó los festejos hasta bien entrada la madrugada.

Asistentes a la Festa do Viño de Meaño Aitana Vidal

Como es habitual, la programación de este evento –uno de los principales de la localidad– llenó durante todo el fin de semana las calles de Meaño de vecinos y vecinas con ganas de celebrar el vino, como parte de su historia, su economía y forma de entender la vida, pero también de centenares de visitantes.