La Diputación destaca la mejora de las condiciones laborales del Consorcio de Emerxencias

Luis López con el diputado del área Cedida

La Diputación de Pontevedra remarca la puesta en marcha de la primera línea de ayudas para las agrupaciones de Protección Civil y la mejora de las condiciones de trabajo del Consorcio Provincial de Emerxencias en estos tres años de gobierno de Luis López. “Herdamos unha folga e logramos parala, activando un diálogo continuo con forzas sindicais para aprobar unha Relación de Postos de Traballo e convocar novas prazas”, asegura el presidente provincial.

En este sentido, el diputado del área, Alejandro Lorenzo incide en que en el ámbito de la seguridad “temos traballado con intensidade, coa mirada posta na xente, garantindo mellores servizos, máis eficaces, equipados e modernos”, lo que supone también una “mellora da calidade de vida da nosa veciñanza”.

En este ámbito, el diputado provincial recordó que, por primera vez en la historia de la Diputación, se activaron las ayudas dirigidas a las agrupaciones de Protección Civil de los municipios de menos de 50.000 habitantes, a las que se destinaron, en total, 200.000 euros, beneficiando a un total de 22 entidades en la primera edición. Además, destacó que “aprobar o primeiro convenio colectivo e a primeira relación de postos de traballo” para el personal del Consorcio “foi un fito histórico”