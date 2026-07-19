Cambados acompaña a la patrona de los marineros por tierra y mar en una procesión multitudinaria

Un momento de la procesión de la Virxe do Carme en Cambados Aitana Vidal

La Virxe do Carme volvió, un año más, a protagonizar una de las jornadas más especiales de Cambados. Los vecinos y vecinas de la localidad no quisieron perderse esta cita y, es por ello que acompañaron a la patrona de los marineros en su paseo a pie hasta la lonja y, por mar, en una procesión que llenó la Ría de embarcaciones y la vistió con flores, vítores y emoción.

Decenas de barcos participaron en esta tradición en la que, además de honrar a la ‘Estrela do Mar’, los asistentes recuerdan a los marineros fallecidos y piden protección para todas aquellas personas que madrugan cada día para faenar.

Durante los actos no faltó la música de la mano de la Banda de Música de Castrelo y los grupos de haitas Boudebou y Os Danzantes de Coba ni tampoco la devoción durante la misa cantada por la Coral Santa Mariña en la Igrexa de Fefiñáns.

La noche estuvo marcada por la música del grupo Óscar Ibáñez & Tribo en la Praza do Concello.

Con estos actos, la capital del albariño puso el broche de oro a un fin de semana marcado por los festejos en honor a San Antonio (el viernes) a Santa Mariña (el sábado) y con la presencia de la Festa da Vieira.