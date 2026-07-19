Areeiro marca el inicio de la vendimia para la última semana de agosto y se alargará hasta principios de septiembre

Vendimia de albariño en la bodega Martín Códax el año pasado Mónica Ferreirós

La Diputación de Pontevedra, a través de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, señala que, de mantenerse la evolución habitual del cultivo, la vendimia “con comezará antes da última semana de agosto” y, previsiblemente, se extenderá hasta la primera semana de septiembre. Estas fechas, indican, pueden cambiar, ya que dependen de la climatología y también del estado sanitario de las viñas.

Desde Areeiro recomiendan mantener una vigilancia constante de los viñedos, especialmente sobre los racimos, ante unas condiciones meteorológicas que continúan siendo favorables para el desarrollo de los principales hongos en la vid.

A pesar de eso, señalan que, según las observaciones realizadas por el personal técnico a lo largo de la pasada semana, en términos generales, las parras presenta un “excelente estado sanitario” y apenas se produjeron cambios en la fenología de la vid respecto a los días anteriores.

Desde Arreiro señalan que el albariño continúa sin iniciar el pintado y en las variedades tintas y rosadas este proceso avanza de forma lenta.

Mildio

La Diputación destaca que, a pesar de la elevada humedad registrada los últimos días y las condiciones favorables para el mildio, las revisiones efectuadas no constatan la presencia de este hongo, independientemente de la variedad de los racimos.

De todas maneras, señalan que los técnicos registraron valores muy elevados durante el fin de semana, lo que confirma que el patógeno permanece activo pero los síntomas continúan limitados a las plantas sin tratamientos y a una parcela concreta en la que no se realizó la intervención necesaria al inicio de la campaña.

Los técnicos recuerdan que mientras no se inicie el pintado de la uva, los racimos siguen siendo sensibles a esta enfermedad, por lo que recomiendan mantener una vigilancia permanente para poder detectarla con rapidez y actuar cuando resulte necesario.

En cuanto al oídio, esta semana solo se detectaron síntomas muy leves en uan viña de la comarca situada en una zona especialmente sombría y poco ventilada. Teniendo esto en cuenta, recomiendan continuar con la eliminación del exceso de vegetación para evitar su aparición.

De la misma manera, señalan que han aumentado los daños derivados de los golpes de sol en los racimos excesivamente expuestos. Como novedad esta semana, el personal técnico constató los primeros daños provocados por aves e insectos especialmente en la comarca de O Rosal.