Vilanova se compromete a ayudar a la Cofradía en la compra de semillas de almeja y de berberecho

Un momento de la reunión entre el Concello y la Cofradía

El Concello de Vilanova, tras una reunión con la Cofradía de Oescadores de A Pastoriza, se comprometió a estudiar la aportación de una ayuda económica para colaborar en la adquisición de cría de berberecho y almeja destinada a la regeneración del banco marisquero de la localidad.

La cuantía de la ayuda, señalan desde el gobierno local, se determinará próximamente, una vez que los servicios técnicos municipales analicen la disponibilidad del presupuesto. Esto es así, cuentan, porque el objetivo es que la siembra tenga lugar en el mes de septiembre.

En el encuentro, en el que estuvieron presentes el alcalde, Gonzalo Durán y la concejala Eliana Vidal, tanto el patrón mayor de la Cofradía, Lino Díaz, como algunos mariscadores, le trasladaron la complicada situación que vive el sector en el municipio.

Así, indicaron que actualmente se encuentran apenas sin recurso y con la actividad “practicamente paralizada” lo que provoca que la entidad “leve meses sen ingresos e afronte un ano especialmente difícil” derivado de las abundantes lluvias que se registraron durante el invierno y que propiciaron la muerte de parte del marisco.

El patrón mayor señaló que la cofradía consiguió resistir estos últimos meses sin recurrir a ayudas pero reconoció que la situación “non é sostible”.

En este contexto solicitó la colaboración del gobierno local para afrontar la inversión necesaria para la compra de cría que permita recuperar el banco marisquero y garantizar el futuro de la actividad. Según expuso en la reunión celebrada en el Concello, la regeneración de las especies es, en este momento, la principal preocupación de las personas que forman parte de la Cofradía “xa que sen esa actuación será imposible rescatar a produción nos próximos anos”.

Por su parte, el alcalde de la villa, aseguró que el Concello es “plenamente consciente da situación”. Es por ello que, a pesar de reconocer que la regeneración de los bancos no es una competencia municipal, anunció que el Concello estudiará la viabilidad de ayudar económicamente a la campaña de siembra. . “A intención é colaborar e, se se pode facer, vaise facer”, señaló el regidor vilanovés.

El primer edil calificó la situación que vive el sector de “catástrofe natural” e incidió en que el Concello actuará de manera excepcional ante un problema que afecta directamente a cientos de familias del municipio. “Detrás da confradía hai máis de 300 familias de Vilanova que necesitan apoio”, destacó.