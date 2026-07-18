A Illa venera a la ‘Estrela do Mar’ en una procesión cargada de emoción y de entusiasmo

Procesión marítima del Carme en la Illa Aitana Vidal

A Illa vivió ayer uno de los días más especiales de su calendario, la fecha en la que la Virxe do Carme surca los mares de la mano de sus devotos. Un año más, las embarcaciones que acompañaron a la patrona de los marineros en su tradicional paseo por la Ría se contaban por decenas y, las personas que navegaban sobre ellas, por centenares.

La jornada comenzó bien temprano con la música de los pasacalles recorriendo cada rincón del municipio para empapar el ambiente de festividad. Puntualmente, a las once, comenzó el paseo de la Imagen desde la capilla hasta la Lonja, traslado en el que la ‘Estrela do Mar’ estuvo acompañada, además de por sus portadores, por multitud de devotos así como por la Banda de Música Vértura de Meis, Os Demos da Petaca Folk y el Grupo de Gaitas A.S.D. Dorna. Media hora más tarde dio comienzo la misa solemne que, como cada año, estuvo cargada de emoción gracias a la Coral Municipal Polifónica Illa de Arousa.

A su término, de nuevo los costaleros levantaron a la patrona de los marineros para continuar su camino hasta el muelle de O Xufre. En este punto, la Virxe do Carme se subió al barco para comenzar su recorrido por la Ría. En cuanto su embarcación inició su travesía, acompañándola, la comenzaron muchos más.

Procesión marítima del Carme en la Illa Aitana Vidal

A su lado, por tanto, se encontraban barcos dedicados a diferentes artes marisqueras, también algunos de recreo e incluso lanchas o motos de agua que no quisieron perderse esta cita tan especial. Engalanadas con ramos de flores, con lazos y portando a centenares de personas llenas de devoción se alejaron algunas millas del puerto para llevar a cabo la tradicional ofrenda a los marineros y trabajadores del mar que perdieron la vida en el y, además, pedir protección para todas aquellas personas que cada día madrugan para salir a faenar.

Como marca la historia, durante el acto no faltó la Salve Marinera en la voz de todos los presentes y tampoco las lágrimas en muchos de los rostros de los vecinos, vecinas, visitantes y también autoridades.

Los festejos en honor a la Virxe do Carme no acabaron ahí. Por la tarde, la música volvió a llenar cada calle de la Illa. Así, desde las seis de la tarde y hasta la madrugada, el grupo Nortada amenizó a los presentes en la zona de O Charco y, partir de las once las orquestas Atenas y Grupo Bomba comenzaron a sonar. A la una, los fuegos artificiales pusieron fin a tres días de fiestas en el municipio en los que no faltaron los actos litúrgicos pero, tampoco, la música, el folclore y la diversión para los vecinos y turistas de todas las edades.

Sardinas y música

Por su parte, en Vilaxoán (Vilagarcía) en el día de ayer también vivieron una jornada especial en honor a la ‘Estrela do Mar’. Así, la organización recuperó este año la tradicional sardiñada popular que, como no podía ser de otra manera, se volvió a celebrar en el parque de Dona Concha y reunió a decenas de personas entorno a mesas vestidas con algo tan representativo del lugar como son las sardinas a la brasa.

Sardiñada en honor a la Virxe do Carme en Vilaxoán Aitana Vidal

Por la tarde, tras la lectura del pregón por parte de la directiva del San Martín C.F. tuvo lugar el traslado de la Imagen de la Cofradía hasta la lonja. Por la noche los encargados de amenizar la jornada fueron Tamega y Dj Moe.

Hoy la parroquia vivirá el día grande ya que está previsto que la patrona de los marineros salga en procesión por el mar a las siete y media de la tarde, después de que la Virgen haya recorrido diferentes rincones del lugar. A su término, el cielo se iluminará con la tirada de fuegos para que, por la noche, comiencen a sonar la orquesta Marbella y La Bamba.

La programación terminará mañana, día muy esperado por los vecinos porque tendrá lugar la XLIV edición de ‘Vilaxoán Canta´ en la Praza Rafael Pazos. Este año, la cita será, si cabe, más especial, ya que estrenarán el escudo rehabilitado por el concello que ya luce sobre el pavimento en esta ubicación. El lunes, además, también se celebrará misa comunitaria a las once y media en la lonja dedicada a los marineros fallecidos y cantada por el Coro Parroquial de Vilaxoán y la verbena estará protagonizada por los acordes de Costa Dorada y Metrópolis.

Otro de los concellos salinienses que celebrará los actos en honor a la Virxe do Carme en el día de hoy es Cambados. Así en la capital del albariño está previsto que la procesión marítima salga del puerto de Tragove tras la celebración de la misa que comenzará a las siete de la tarde.

La jornada también estará marcada por otros actos, como puede ser la misa cantada que tendrá lugar en la Igrexa de Fefiñáns a las once de la mañana o la verbena que comenzará a partir de las diez y media de la noche en la Praza do Concello de la mano del Grupo Óscar Ibáñez & Tribo.