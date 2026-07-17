Piden entre once y seis años de cárcel para siete detenidos por tráfico de drogas

Fachada juzgado de Cambados

La Fiscalía pide entre once y seis años de cárcel para siete detenidos acusados por un delito contra la salud pública y otro de integración a grupo criminal.

La acusación sostiene que estas personas, residentes en diferentes puntos de la comarca de O Salnés –Sanxenxo, Cambados y A Illa– así como de Vigo, Ferrol y O Porriño, entre los meses de enero del año 2020 y abril del 2021 llevaron a cabo una actividad conjunta de distribución lucrativa de estupefacientes en el mercado ilícito.

La investigación sostiene que durante esos meses, realizaron “desplazamientos coordinados” en los que “negociaban la entrega de una determinada partida de droga” así como su posterior entrega y cobro. Tras realizar vigilancias e incluso interceptar conversaciones, señalan que los agentes de diferentes cuerpos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil pudieron interceptar un vehículo en el que portaban cuatro paquetes con, aproximadamente, cuatro kilos de heroína de un valor en el mercado ilícito de aproximadamente 150.000 euros.

Tras esta primera detención procedieron a realizar registros en los domicilios, lugares en los que encontraron de nuevo estupefacientes entre los que se encontraban cocaína, hachís y heroína. Sumando las substancias de todos las viviendas el valor de las mismas superaba los 60.000 euros.

Además, en los registros de las siete viviendas, los agentes también decomisaron más de setenta móviles y tarjetas SIM diferentes, así como utensilios para el corte de la droga y distintas libretas con anotaciones.

Por todo ello solicitan a seis de los siete detenidos nueve años de prisión por un delito de salud pública y a otro, seis años por el mismo delito. A cinco de ellos, además, le añaden dos años más por un delito de integración en grupo criminal.

Del mismo modo, La Fiscalía pide imponerles unas multas que van desde los 70.000 euros hasta los 420.000.