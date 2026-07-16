O Salnés
Los trabajadores de la basura se reúnen hoy con la empresa con el objetivo de evitar la huelga
Los trabajadores del servicio comarcal de la recogida de residuos se reunirá hoy con la empresa concesionaria con el objetivo de acercar posturas y evitar la huelga anunciada del 24 de julio en Cambados, Meis y Vilanova.
Las movilizaciones, tal y como señalan desde la CIG, dependen por tanto de este encuentro en el que, los empleados, buscan “garantir o seu poder adquisitivo”.
Según detallan desde el sindicato, los trabajadores, desde el momento que comenzaron a formar parte de este servicio han llegado a perder “ata un 15% de salario”. Esto es así, explican, porque sus contratos, al no están expuestos a la revisión del IPC de forma anual, lo que hace que año a año, pierdan poder adquisitivo.