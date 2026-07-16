Los trabajadores de la basura se reúnen hoy con la empresa con el objetivo de evitar la huelga

El Consistorio meisino fue la primera parada del calendario de concentraciones convocado Mónica Ferreirós

Los trabajadores del servicio comarcal de la recogida de residuos se reunirá hoy con la empresa concesionaria con el objetivo de acercar posturas y evitar la huelga anunciada del 24 de julio en Cambados, Meis y Vilanova.

Los trabajadores de la basura rechazan la propuesta de la empresa, pero acercan posturas para tratar de evitar la huelga Más información

Las movilizaciones, tal y como señalan desde la CIG, dependen por tanto de este encuentro en el que, los empleados, buscan “garantir o seu poder adquisitivo”.

Según detallan desde el sindicato, los trabajadores, desde el momento que comenzaron a formar parte de este servicio han llegado a perder “ata un 15% de salario”. Esto es así, explican, porque sus contratos, al no están expuestos a la revisión del IPC de forma anual, lo que hace que año a año, pierdan poder adquisitivo.