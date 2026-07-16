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O Salnés

Los trabajadores de la basura se reúnen hoy con la empresa con el objetivo de evitar la huelga

C. Hierro
16/07/2026 08:50
El Consistorio meisino fue la primera parada del calendario de concentraciones convocado
El Consistorio meisino fue la primera parada del calendario de concentraciones convocado
Mónica Ferreirós
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Los trabajadores del servicio comarcal de la recogida de residuos se reunirá hoy con la empresa concesionaria con el objetivo de acercar posturas y evitar la huelga anunciada del 24 de julio en Cambados, Meis y Vilanova.

Los empleados, ante la sede de la firma

Los trabajadores de la basura rechazan la propuesta de la empresa, pero acercan posturas para tratar de evitar la huelga

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Las movilizaciones, tal y como señalan desde la CIG, dependen por tanto de este encuentro en el que, los empleados, buscan “garantir o seu poder adquisitivo”.

Según detallan desde el sindicato, los trabajadores, desde el momento que comenzaron a formar parte de este servicio han llegado a perder “ata un 15% de salario”. Esto es así, explican, porque sus contratos, al no están expuestos a la revisión del IPC de forma anual, lo que hace que año a año, pierdan poder adquisitivo.

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