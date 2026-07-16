La huelga de la basura, más cerca tras encallar las negociaciones

El Consistorio meisino fue la primera parada del calendario de concentraciones convocado Mónica Ferreirós

El acuerdo “non foi posible” y las negociaciones entre los trabajadores del servicio comarcal de la recogida de residuos —al que están acogidos los concellos de Cambados, Meis y Vilanova— y la empresa fracasaron. La plantilla se mantuvo firme en exigir una subida del 21% hasta 2031, mientras que la firma concesionaria, Valoriza, subió su propuesta hasta el 19%, algo que resultó insuficiente, según señaló la CIG. Cabe recordar que los trabajadores vienen denunciando una pérdida de poder adquisitivo en los últimos años de un 15% por subidas por debajo del IPC. Una realidad que quieren cambiar, para que el valor de sus empleos no se vea dañado.

La situación se aboca ahora a la huelga, convocada a partir del 24 de julio, próximo viernes, y hasta el 9 de agosto, por lo que coincidiría con una de las citas más multitudinarias de la comarca, la Festa do Albariño, que genera cada año miles de kilos de basura. Por ello, desde el sindicato recalcaron su voluntad por tratar de evitar esta huelga y presentarán hoy mismo ante la Mancomunidade do Salnés —administración encargada de prestar el servicio— un escrito solicitando que reciba a la plantilla y tratar de tender puentes para encauzar la situación.

En este sentido, mañana los trabajadores mantienen la convocatoria de una concentración frente al Concello de Vilanova, a partir de la una de la tarde, continuando así con su calendario de movilizaciones, mientras instan a la empresa a que “recapacite”.

Condiciones sociales

Cabe señalar que desde Valoriza elevaron su última propuesta, que era de un 5% en este ejercicio y de un 3% en los siguientes, cambiando esta última cifra por un 3,5%, aunque no llegaron al 4 por ciento que pedía la plantilla. Sí mantenía la firma una mejora en las condiciones sociales, con una subida de cuatro años de vacaciones anuales, además de pluses por los festivos. Mejoras sociales que, sin embargo, los trabajadores señalaron que preferían perder a cambio del incremento salarial solicitado, que finalmente no llegó.