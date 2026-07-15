Un conato de incendio en Paradela moviliza a los efectivos de Medio Rural

Imagen de archivo del helicóptero de Medio Rural durante la actuación en un incendio forestal en la comarca Mónica Ferreirós

Un conato de incendio en la parroquia de Paradela, en Meis, movilizó a varios efectivos de Medio Rural, entre los que se encontraba el helicóptero.

Tal y como señalan fuentes de la consellería, el fuego se inició poco antes de las seis de la tarde y quedó totalmente controlado a las 19:00 horas. Gracias a la rápida intervención de los servicios destinados a la extinción de incendios, solo se calcinaron 400 metros cuadrados.

En un principio, tal y como comentó la alcaldesa de la localidad, Marta Giráldez, preocupaba la situación debido a que el incendio comenzó en una zona de monte "moi frondosa". Sin embargo, los efectivos pudieron controlar las llamas, señaló, de manera "moi rápida".

Los dispositivos que se personaron en el lugar, además de los servicios municipales, fueron un agente, tres brigadas, dos motobombas y un helicóptero. Sin embargo, este último dispositivo, cuentan ambas fuentes, únicamente tuvo que hacer dos descargas, ya que la situación estaba controlada.