Autoservicios Familia inaugura un nuevo supermercado de 650 metros cuadrados en Meis

Inauguración del nuevo supermercado de Familia en Meis Mónica Ferreirós

El municipio de Meis acoge hoy la inauguración de un supermercado de Autoservicios Familia que cuenta con una superficie comercial de 650 metros cuadrados. Además, dispone de aparcamiento exclusivo para clientes con un total de 33 plazas disponibles.

El supermercado recibirá durante esta jornada a sus primeros clientes tras celebrar en el día de ayer un acto de inauguración en el que participaron, entre otros, el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño, el director de negocio de Autoservicios Familia, José López Caamaño y la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez.

Inauguración del nuevo supermercado de Familia en Meis Mónica Ferreirós

El horario que presentará esta superficie comercial será, en época estival de lunes a sábado de 9:00 a 22:00 horas y, en invierno, cerrará a las 21:30 horas. La atención estará cubierta por un equipo de 25 profesionales, de los cuales 16 son nuevas incorporaciones.

Para esta nueva apertura, señalan desde la compañía, se han destinado aproximadamente 1,35 millones de euros, centrando gran parte de la inversión en el equipamiento, la maquinaria y las instalaciones del supermercado que hacen de este centro “un establecimiento innovador y moderno”.

En total el comercio ofrecerá más de 7.800 referencias diferentes de productos –la mayor parte relacionados a las secciones de frutería, panadería, carnicería, pescadería y charcutería– y, además, cuenta con servicio de entrega a domicilio.

O Salnés

Con esta apertura, el grupo Vegalsa-Eroski cuenta desde hoy con un total de doce tiendas bajo sus marcas comerciales Autoservicios Familia, Eroski Center, Eroski City y Cash Record en los municipios que conforman la comarca de O Salnés.

Estos establecimientos, detallan, general un total de 362 empleos en la zona.