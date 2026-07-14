Los trabajadores de la basura rechazan la propuesta de la empresa, pero acercan posturas para tratar de evitar la huelga

El Consistorio meisino fue la primera parada del calendario de concentraciones Mónica Ferreirós

La asamblea de los trabajadores del servicio comarcal de la recogida de residuos rechazó por mayoría la última propuesta realizada por la empresa concesionaria, Valoriza, que proponía una subida del 17% en una duración de convenio a cinco años (los trabajadores ambicionaban un 25%). En concreto, dicho incremento iría distribuido en un 5% el primer ejercicio y un 3% de subida en los siguientes. Una propuesta, por ello, que no cubría las expectativas de la pérdida de un 15% en los últimos doce años por subidas por debajo del IPC. Por ello, la asamblea acordó una contrapropuesta final, que supondría cambiar ese 3% en los siguientes años por un 4%.

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Puede ser la última baza para evitar la convocatoria de huelga, anunciada del 24 de julio al 9 de agosto, en Cambados, Meis y Vilanova, aunque lo cierto es que ambas partes han acercado posturas para evitarlo, especialmente en las medidas sociales que reclamaba la plantilla, que la firma ya ha aceptado en cuanto a vacaciones y días libres.

Calendario de movilizaciones

Por ello, y en espera a la última respuesta de la empresa, la CIG ha decidido desconvocar la concentración prevista para mañana frente al Concello de Cambados, aunque sí mantiene el resto del calendario de movilizaciones: la cita en el Ayuntamiento de Vilanova el 17 y la huelga.

Desde el sindicato recuerdan que estos contratos de servicio de la administración pública no tienen revisión de salarios al IPC y por lo tanto no garantizan incrementos que no sean absorvidos por la subida de los costes de la vida. Por ello, consideran la última propuesta de la empresa todavía insuficiente, aunque han rebajado en un 4% sus expectativas de subida salariales iniciales para acercar posturas con la concesionaria.