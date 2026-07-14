La Xunta destina 335.000 euros del Fondo de Compensación Local a proyectos de Arousa

El Concello de Vilanova adquirirá con los fondos un nuevo coche eléctrico para la Policía Local Gonzalo Salgado

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la resolución de la línea competitiva del Fondo de Compensación Ambiental, destinado a apoyar a los concellos en la mejora del medio natural. En concreto, en el caso de Arousa, resultaron beneficiados nueve concellos y una mancomunidad hasta un total de 335.603 euros.

En el caso de O Salnés, O Grove recibirá 31.500 euros para un vehículo de patrullaje ambiental y costera; misma cantidad que recibirá A Illa para una unidad móvil de vigilancia ambiental; Meaño, 30.603 euros para un vehículo de patrulla ecológico con dotación ambiental; Sanxenxo, 32.000 euros para la recuperación ambiental del arroyo de Carabuxeira y la mejora de la playa de Carabuxeira; Vilanova, otros 32.000 euros para adquirir un coche eléctrico para la Policía Local; y la Mancomunidade do Salnés recibirá otros 52.000 euros para un proyecto de compensación ambiental en los núcleos de los nueve municipios.

En el margen norte de la Ría, Ribeira mejorará la envolvente de los vestuarios del campo de fútbol de Aguiño con una ayuda de 32.000 euros; mientras que Boiro se beneficiará de esta misma cantidad para comprar un vehículo con etiqueta eco para el servicio de protección de medio ambiente.

Con respecto a Ulla-Umia, Moraña comprará un todoterreno con una ayuda de 32.000 euros, mientras que Portas recibirá 29.935 euros para la instalación de un ascensor en la Casa do Concello.

Más de tres millones de euros

Junto con esta línea en concurrencia competitiva, inicialmente dotada con 1,9 millones de euros y ampliada hasta algo más de los 3 millones de euros para el conjunto de Galicia, el Fondo de Compensación Ambiental incluye otra en concurrencia no competitiva dotada con 6 millones de euros dirigida a los ayuntamientos en los que haya parques eólicos y líneas de evacuación. A estas cuantías se suman 3,5 millones de euros destinados a actuaciones específicas de protección del medio, entre las que figuran la prevención, extinción y gestión de situaciones de siniestro o de riesgo.

Desde la Xunta recalcan que el Fondo de Compensación Ambiental fue creado para distribuir el canon eólico en beneficio de la conservación y restauración del entorno, así como del reequilibrio territorial. Las acciones subvencionales incluyen las inversiones y costes de funcionamiento de los servicios municipales dedicados a la protección del medio.

Así, en el conjunto de la Comunidad resultaron beneficiadas más de un centenar de entidades local, de las que más de una docena fueron promovidas por mancomunidades y consorcios, 16 por agrupaciones de concellos y ochenta proyectos presentados por municipios de forma individual.