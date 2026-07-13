El PP acusa al Gobierno de ocultar la falta de efectivos de la Guardia Civil en O Salnés

Diputados del PP en el Congreso por Pontevedra Cedida

Los diputados del Partido Popular por Pontevedra en el Congreso, Irene Garrido, Pedro Puy y el vilagarciano Juan Andrés Bayón, calificaron de “intolerable e escandalosa” la respuesta del Gobierno de España a sus preguntas sobre la situación de los medios humanos y materiales de los cuarteles de la Guardia Civil de Vilagarcía, Cambados, Sanxenxo, O Grove y Vilanova.

Así, denuncian que el Ejecutivo evitó facilitar las cifras específicas de agentes operativos acogiéndose a la Ley de Secretos Oficiales. Una forma “abusiva e opoca” de usar los acuerdos de seguridad del Estado, según los populares, para “non admitir que as plantillas locais se atopan baixo mínimos na comarca”: “Non se pode protexer aos cidadáns nin loitar contra a delincuencia ocultando as carencias materiais baixo un manto de confidencialidade de hai corenta anos”, denunciaron.

Sí se ofrecieron datos sobre el estado real del parque móvil. Así, O Salnñes dispone de trece vehículos en Cambados, diez en Vilagarcía, cinco en Sanxenxo, cuatro en O Grove y dos en Vilanova. Además, señalaron que en la provincia hay 1.661 efectivos disponibles de los que 1.551 están en activos. Unas cifras que, denuncia el PP, evidencian que hay un “déficit” al dejarse sin cubrir el 18% del catálogo de plazas previstas, fijadas en 1.835 activos.