O Areeiro advierte de una posible reactivación del mildiu y destaca el estado “excelente” los racimos

Estado de un racimo en una plantación de Ribadumia Gonzalo Salgado

El ciclo de la vid está ya en una fase final y la Estación Fitopatolóxica do Areeiro emitió un nuevo aviso fitosanitario en el que recomienda mantener vigilancia constante de las viñas durante los próximos días para detectar de forma temprana posibles nuevos síntomas de mildiu, al tiempo que insiste en la importancia de continuar con el control del insecto de la flavescencia dorada.

El personal técnico explica que la ola de calor de las últimas semanas, combinada con la humedad ambiental característica de la provincia, favoreció un avance sostenido de la fenología de las viñas. En la mayor parte de las variedades blancas autóctonas, como el albariño, la uva aun no inició el pintado, aunque ya se observan ligeros cambios en algunos racimos aislados de las zonas más cálidas. En las variedades tintas más tempranas este proceso ya comenzó, una situación muy similar a la de la campaña pasada.

No obstante, señalan que la situación sanitaria de los racimos es actualmente muy buena o excelente, ya que las altas temperaturas y el tiempo mayoritariamente seco de las últimas semanas contribuyeron a mantener controlada la enfermedad y los focos de mildiu larvado detectados con anterioridad permanecen contenidos, sin que si habían observado avances significativos ni se recibieran avisos que indiquen un empeoramiento de la situación. Con todo, en las plantas testigo sin tratamiento y en algunas viñas abandonadas continúan apareciendo nuevas manchas en las hojas, lo que confirma que el hongo sigue presente. De hecho, los captadores instalados en O Areeiro continúan registrando una elevada presencia de esporangios. Por este motivo, el personal técnico recomienda mantener una vigilancia continua de las parcelas, especialmente mientras la uva no entre en la fase de pintado, para detectar la posible aparición de nuevos síntomas y decidir, en función de la evolución de cada viña, la necesidad de realizar nuevos tratamientos.

En lo que respecta al oídio, las observaciones realizadas esta semana indican una presencia muy reducida de la enfermedad. La Diputación considera que, aunque la incidencia continúa siendo baja, es necesario mantener la vigilancia, ya que la evolución de la enfermedad dependerá de las condiciones ambientales de las próximas semanas. Más atención hay que prestar a la flavescencia dorada, por la que hay que extremar las precauciones en los desplazamientos entre comarcas para evitar la dispersión accidental del insecto de las zonas demarcadas en el sur, recuerdan.