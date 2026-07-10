La Mancomunidade registra más de 200 avisos de nidos de velutinas en una sola semana

Nido retirado en Cambados Cedida

El servicio de control y retirada de avispa velutina de la Mancomunidade do Salnés atraviesa uno de los momentos de mayor intensidad de la temporada tras registrar unos 200 avisos de nidos en una sola semana, una cifra muy superior a la habitual que ha obligado a intensificar al máximo la actividad del equipo encargado de este servicio.

Desde el inicio de la campaña, los dos operarios especializados de la Mancomunidade ya han retirado más de 450 nidos en los municipios de la comarca, desarrollando un trabajo continuo para contener el avance de esta especie invasora. En las jornadas de mayor actividad, el equipo ha llegado a retirar hasta 36 nidos en un solo día.

Cada temporada, se instalan alrededor de 2.000 trampas distribuidas estratégicamente por todo el territorio. Estas trampas, destinadas a capturar las reinas fundadoras antes de la formación de nuevas colonias, constituyen una de las herramientas más eficaces para limitar la expansión de la especie.