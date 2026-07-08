Los ecologistas denuncian el uso de motos de agua en un entorno protegido del Umia

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) emitió un comunicado en el que denunció la presencia de motos de agua y embarcaciones recreativas a motor en el tramo final del río Umia, “un dos espazos naturais de maior valor ecolóxico de Galicia”. Desde el colectivo recuerdan que, con carácter general, está prohibida la navegación a motor en los ríos, con excepciones de actividades de salvamento, protección civil, defensa o con autorización de Augas de Galicia.

“O parte final do río Umia non é un espazo calquera. Está integrado no ZEC Ons-O Grove, formando parte da Rede Natura 2000; está declarada Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA); e está incluída na Lista Ramsar de humidais de importancia internacional. Trátase dun enclave fundamental para numerosas especies de aves acuáticas, tanto residentes como migratorias, así como para hábitats de elevado interese ecolóxico e para unha importante actividade marisqueira tradicional”, señalaron desde el CES.

Así, los ecologistas recordar que el uso de estas motos genera ruidos que causa molestias a la fauna, así como aumenta la turbidez del agua, así como aumenta el riesgo de vertidos accidentales de combustibles o aceites que deterioran la calidad de las aguas del Umia.