La compraventa de viviendas cayó un 8,19% desde 2019 en O Salnés mientras el precio se disparó un 51%

Anuncios de inmuebles en venta y en alquiler disponibles en la comarca Mónica Ferreirós

El mercado inmobiliario en la comarca de O Salnés experimentó un importante “boom” desde la pandemia y alcanzó su punto álgido en 2024, anualidad que se cerró con un 36% más de compraventa de viviendas. Unas operaciones que, sin embargo, se fueron reduciendo en los últimos meses, hasta alcanzar un mínimo en el último año, con una caída del 8,19% con respecto a 2019. Un descenso en el número de adquisición de inmuebles que, sin embargo, no ha provocado una reducción en el precio de estas viviendas, cuyo metro cuadrado alcanza ya los 1.579,54 euros, un 51% más que antes de la pandemia del covid-19, según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

Una situación que se replica ya en la mayor parte de la provincia, donde cinco municipios superan ya los 2.000 euros por metro cuadrado (la media gallega son 1.205 euros). Entre ellos se sitúan O Grove (2.014) y Sanxenxo, 2.401 euros el metro cuadrado, el más caro de toda Pontevedra. De hecho, en la localidad turística por excelencia del noroeste peninsular el precio se disparó un 83,14% con respecto a 2019, mientras que en O Grove lo hizo en un 61,89%.

Así pues, en Sanxenxo se vendieron 306 viviendas en los últimos doce meses, siendo 275 de ellas de segunda mano. 251 fueron pisos y 55 casas y un 13,68% de los compradores fueron empresas, con un importe medio por vivienda de 271.361 euros, el más alto de toda la comarca de O Salnés, con datos de mayo de 2025 a abril de 2026. Además, en cuanto a las características de los compradores, un 6,25% de los propietarios fueron extranjeros (liderando la lista Portugal, Marruecos y Francia) y con una edad media de 52 años.

Pese a ser la más cara, Sanxenxo no es, sin embargo, el municipio que más compraventas registró en el último ejercicio, imponiéndose la capital arousana. Así, Vilagarcía contabilizó 389 compraventas (284 pisos y 105 casas), con un importe medio de 152.346 euros y un precio de 1.181 euros por metro cuadrado construido. Además, un 96,14% de las operaciones fueron con inmuebles de segunda mano.

Un alto porcentaje de viviendas usadas que en O Grove alcanza, incluso el 98%, ya que solo dos de los cien inmuebles adquiridos en los últimos doce meses fueron construcciones nuevas. En la península meca el importe medio alcanza los 224.404 euros (el segundo tras Sanxenxo), siendo 68 de las compras pisos y 32 casas.

Estos son los tres municipios que encabezan el mercado inmobiliario de la comarca, aunque Vilanova experimentó en el último año un aumento del 30,23% en el precio de la vivienda. Así, contabilizó un total de 85 compraventas de inmuebles, con un importe medio de 114.495 euros y 1.065 euros por metro cuadrado. Además, más de un 10% de estas operaciones fueron con viviendas nuevas, una de los más altos porcentajes en todo O Salnés. En el caso de Cambados, registró 64 compraventas y el metro cuadrado subió también un 6,27%, hasta los 892 euros y un importe medio de 122.944 euros.

En O Barbanza el metro cuadrado es 500 euros más barato que en O Salnés En el otro extremo de la Ría, en la comarca de O Barbanza se contabilizaron un total de 739 compraventa de viviendas desde abril de 2025 a mayo de 2026, liderando la estadística Ribeira con un total de 344 compras. De hecho, la capital barbanzana es uno de los municipios arousanos con un mayor incremento tanto del número de operaciones como del precio a lo lardo de los últimos seis años. Sin embargo, el precio por metro cuadrado construido se sitúa 500 euros por debajo del de O Salnés. Así, la media se sitúa en 1.053 euros, siendo, precisamente, Ribeira el único en superar el millar, con 1.197 euros, seguido por A Pobra (987), Boiro (917) y Rianxo (883). Pese a ello, el precio no ha dejado de subir, registrando un incremento de más del 64% en Ribeira desde el 2019. En ese año, el importe medio de una vivienda se cifraba en la localidad en 77.402 euros, mientras que en el último año este precio se dispara hasta los 121.289 euros y una superficie de 101 metros cuadrados, una de las más bajas de los municipios de toda la Ría de Arousa.

Seis años de renta íntegra

Lo cierto es que los registros del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) evidencian la situación del mercado inmobiliario en la comarca, con precios disparados no solo en los alquileres, sino también en las viviendas, tanto las nuevas como las de segunda mano. En Sanxenxo, hogar necesita destinar íntegramente seis años y medio de su salario neto para adquirir una vivienda, en O Grove algo más de cinco años y en Vilagarcía cerca de cuatro años.

El número de años de ingresos netos íntegros requeridos para el pago total de un inmueble alcanza en la provincia los 4,28 años, una cifra que no deja de ascender año a año. Además, el 9,05% de los compradores en los últimos doce meses fueron empresas y un 6,9% de personas extranjeras.

Una radiografía del mercado inmobiliario que deja a las claras las dificultades cada vez mayores para adquirir una vivienda en propiedad. En cuanto al resto de municipios de la comarca, en Ribadumia el precio por metro cuadrado supera incluso el millar, situándose en 1.102 euros, mientras que en A Illa roza dicha cifra, quedándose en los 969 euros. Los más económicos son pues Meis (892) y Meaño (786), que es el único concello en que el metro cuadrado se sitúa por debajo de los 800 euros, según las compraventas de viviendas realizadas en los últimos doce meses. El importe medio en Meaño, sin embargo, asciende a los 167.413 euros, con la superficie media más alta, 213 metros cuadrados. En la otra cara de la moneda se sitúa Vilanova, donde la superficie de las casas adquiridas ese año no llega a los 107 metros, seguida por O Grove (111 metros cuadrados) y Sanxenxo (113 metros cuadrados), donde predomina la compraventa de pisos frente a las casas.