Vilanova llenó el multiusos con la XV edición de su Encontro de Palilleiras

Durante toda la jornada pudo visitarse el recinto para contemplar las creaciones de las palilleiras | Gonzalo Salgado

El pabellón multiusos de Vilanova de Arousa acogió hoy la XV edición del Encontro de Palilleiras de la localidad. Fue una actividad que se prolongó durante prácticamente todo el día y que abarrotó las instalaciones.

El programa arrancó a las 10 de la mañana, con la recepción de participantes. Media hora más tarde se deba inicio a las labores, con exposición durante todo el vía, visitable para cualquier curioso.

Tras un parón para la comida, la actividad se retomó hacia las cuatro de la tarde, con sorteo de regalos a las cinco y clausura a las 19 horas.

Organizada por la Asociación Cultural de Palilleiras de Vilanova de Arousa, desde el Concello valoraron que esta cita “xa se convertiu nun imprescindible dos veráns da nosa vila”.

“Unha xornada para compartir tradición, cultura, talento e moita ilusión, desfrutando do traballo das nosas artesanas e do mellor ambiente coa familia, amigos e veciños”, concluyeron desde la entidad local.