Areeiro constata una situación “controlada” del mildiu en las viñas que tuvieron tratamiento

Solo detectaron algunos racimos esporádicos con mildiu larvado | Areeiro

La Estación Fitopatológica de O Areeiro constata la buena situación respecto al mildiu en el conjunto de las viñas de la provincia, a lo que contribuyen los vientos secos del norte o el noreste que se están registrando en los últimos días. A pesar de los primeros síntomas de mildiu larvado en racimos detectados la semana pasada en algunos predios, el personal técnico de este servicio dependiente de la Diputación de Pontevedra comprobó que los focos no avanzaron, incluso habiendo condiciones favorables a este patógeno.

Sí se percibieron síntomas en plantas testigo y otras sin tratamiento, pero en las tratadas apenas se encontraron más que en las zonas más inaccesibles a las aplicaciones a causa de la elevada frondosidad de las plantas.

Las predicciones para los próximos días anuncian anticiclón, con tiempo seco y temperaturas muy altas, con vientos de dirección variable y ya no solo de componente norte. Estas condiciones se traducen en riesgos medios o bajos de mildiu, y con el avance de la fenología de la uva, cada vez es menos sensible a este, por lo que el personal de O Areeiro recomienda mantener la vigilancia de las viñas y de la meteorología, porque con el calor pueden desarrollarse tormentas.

También señalan la importancia de no aplicar tratamientos con condiciones de viento incompatibles con las buenas prácticas ante personas y el medio ambiente: deben aplicarse siempre por debajo de los once kilómetros por hora, sin agitación constante de las hojas o movimiento de ramas. Además, es necesario no descuidar las labores de cultivo o agronómicos que favorezcan la aireación de los racimos para ayudar a mantener el buen estado que tienen actualmente y, en general, hoy las viñas.

Oídio y otros patógenos

En cuanto al oídio, la situación es similar a la del mildiu: en plantas sin tratamiento durante la campaña se vieron nuevos síntomas en hoja y en racimos, y en las variedades más sensibles los granos muestran la dureza característica de los ataques de este hongo, incluso empezándose a ver desgarros en la piel. En las tratadas apenas se vieron síntomas muy endebles en un racimo de dos predios. Las posibles nieblas de los próximos días son favorables a su desarrollo, por el que hace falta mantener la vigilancia tanto en las variedades sensibles, y donde esté próximo a terminar el período de protección, señalan desde Areeiro.

No se observaron síntomas de black rot, y con la cercanía del pintado disminuye la sensibilidad de los racimos respecto a él, por el que el riesgo está entre bajo y medio bajo, siempre que se cumplan las condiciones meteorológicas previstas.

Además, en cuanto a las polillas del racimo, esta semana se produjeron pocas capturas de Lobesia botrana —a pesar de que se informó de cifras superiores en otras trampas— y ninguna de machos de Eupoecilia ambiguella. Sí se encontraron perforaciones con la oruga comenzando a alimentarse, pero ningún otro indicio, por lo que Areeiro concluye que no hace falta realizar intervenciones.

En cuanto al vector de la flavescencia dorada, Scaphoideus titanus, este viernes comenzó el plazo para poder realizarse el segundo tratamiento, 15 días después del primero, el 19 de junio. Pueden consultarse las recomendaciones del tratamiento en la web de Areeiro.