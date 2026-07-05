A Illa recibe fondos para un vehículo con el que crear una Unidad Móvil de Vigilancia Ambiental

El alcalde insular, Luis Arosa, durante un Pleno | M. Ferreirós

El Concello deA Illa de Arousa recibió una aportación de 31.500 euros para dotar a la Policía Local de una Unidad Móvil de Vigilancia Ambiental. La ayuda, correspondiente al 75% del solicitado, permitirá comprar un vehículo ECO equipado con un laboratorio móvil para detectar vertidos y proteger el marisqueo y la acuicultura.

El Concello recibió la confirmación de la concesión de esta ayuda en los últimos días, el 75% de los 42.000 euros solicitados, para poner en marcha el proyecto ‘Centinelas do Mar’, que consiste en la creación de una Unidad Móvil de Vigiancia Ambiental (UMVA) para la Policía Local.

Esta subvención permitirá adquirir un vehículo tipo SUV con etiqueta ECO o Cero Emisiones, equipado con un maletín multiparamétrico para el análisis de aguas, con la finalidad de detectar posibles vertidos de forma inmediata y determinar su origen antes de que puedan causar un impacto mayor sobre el medio natural.

El alcalde, Luis Arosa, mostró su satisfacción por la concesión de esta ayuda: “Con este vehículo e o laboratorio móbil, a nosa Policía Local vai poder detectar vertidos in situ con rigor científico, blindando o traballo das nosas mariscadoras e acuicultores”.

Arosa añadió que este proyecto supone “dotar ao Concello de medios propios para a protección do noso principal patrimonio: o mar e as súas xentes”.

La Unidad Móvil de Vigiancia Ambiental refuerza así los medios científicos y técnicos de la Policía Local, en un municipio en el que buena parte de la economía depende directamente de la riqueza del medio marino, con la actividad marisquera y las bateas de mejillón como señales de identidad, recuerdan desde el gobierno local.

Fondo de compensación

La ayuda se enmarca en el Fondo de Compensación Ambiental, un instrumento creado para distribuir el canon eólico en beneficio de la conservación y restauración del contorno y del reequilibrio territorial.

Con este nuevo medio, A Illa de Arousa se suma a los ayuntamientos gallegos que emplean esta línea de ayudas para modernizar sus servicios municipales vinculados a la protección ambiental, “situándose á vangarda no eido da vixilancia científica dos seus recursos mariños”.

El alcalde destacó también que este proyecto “compromiso do goberno local coa modernización dos servizos públicos e coa protección do patrimonio natural, nunha liña de traballo que se vén desenvolvendo nos últimos anos a través de distintas actuacións ambientais no municipio”.