Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilanova

Vilanova pone en valor sus Casas do Maior y anuncia que todavía hay plazas vacantes

Redacción
04/07/2026 19:34
El alcalde y la concejala de Servicios Sociales visitaron una de ellas
El alcalde y la concejala de Servicios Sociales visitaron una de ellas
| cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y la concejala de Servicios Sociales, Ana Carballa, visitaron estos días una de las seis Casas do Maior de la localidad, que se conforman como “espazos municipais destinados a promover o benestar, o dinamismo e o envellecemento activo das persoas maiores, a través de propostas de lecer participativo”, indican desde la entidad local.

Las Casas do Maior están dirigidas a personas a partir de los 60 años y ofrecen un servicio totalmente gratuito, guiado por profesionales, en el que los usuarios participan en actividades de entretenimiento, talleres de manualidades y ejercicios de estimulación cognitiva. “Estas propostas contribúen a manter as capacidades físicas e mentais, favorecendo á socialización e axudando a combater a soidade non desexada, o deterioro ou a perda de facultades tanto físicas como mentais provocadas pola idade”.

En la actualidad, Vilanova cuenta con un total de seis de estos centros. Las parroquias de Baión y Caleiro cuentan con dos centros cada una, otro está en San Miguel de Deiro y otro compartido para Tremoedo y András. Cada centro dispone de cinco plazas. En su visita, el alcalde recordó que aún quedan plazas vacantes en este servicio de atención.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620