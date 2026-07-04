Vilanova pone en valor sus Casas do Maior y anuncia que todavía hay plazas vacantes
El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y la concejala de Servicios Sociales, Ana Carballa, visitaron estos días una de las seis Casas do Maior de la localidad, que se conforman como “espazos municipais destinados a promover o benestar, o dinamismo e o envellecemento activo das persoas maiores, a través de propostas de lecer participativo”, indican desde la entidad local.
Las Casas do Maior están dirigidas a personas a partir de los 60 años y ofrecen un servicio totalmente gratuito, guiado por profesionales, en el que los usuarios participan en actividades de entretenimiento, talleres de manualidades y ejercicios de estimulación cognitiva. “Estas propostas contribúen a manter as capacidades físicas e mentais, favorecendo á socialización e axudando a combater a soidade non desexada, o deterioro ou a perda de facultades tanto físicas como mentais provocadas pola idade”.
En la actualidad, Vilanova cuenta con un total de seis de estos centros. Las parroquias de Baión y Caleiro cuentan con dos centros cada una, otro está en San Miguel de Deiro y otro compartido para Tremoedo y András. Cada centro dispone de cinco plazas. En su visita, el alcalde recordó que aún quedan plazas vacantes en este servicio de atención.