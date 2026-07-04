La Feira Labrega se convierte en refugio del calor a la sombra de la Praza de España en O Mosteiro

La celebración se prolongó durante casi toda la jornada | Gonzalo Salgado

Meis celebra hoy una edición más de la siempre exitosa Feira Labrega, una de las primeras paradas de las fiestas del verano en O Mosteiro. El calor extremo de la jornada convirtió la cita en refugio para quienes descartaron la playa y optaron por buscar alternativas de ocio y, sobre todo, sombra y proximidad de alguna fuente.

No faltó la música popular, los puestos de artesanía y alimentación y demás animación o recreaciones de oficios tradicionales, entre otros reclamos que tuvo esta celebración, que se prolongó durante prácticamente toda la jornada de este caluroso sábado de comienzos del mes de julio.

La actuación de Louband pondrá el broche a última hora de la tarde, en la que también hubo tiempo de disfrutar de la práctica de juegos populares, que volvieron a aunar a diferentes generaciones en una perfecta sesión de actividades intergeneracionales.