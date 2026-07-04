Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Meis

La Feira Labrega se convierte en refugio del calor a la sombra de la Praza de España en O Mosteiro

Redacción
04/07/2026 20:49
La celebración se prolongó durante casi toda la jornada
La celebración se prolongó durante casi toda la jornada
| Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Meis celebra hoy una edición más de la siempre exitosa Feira Labrega, una de las primeras paradas de las fiestas del verano en O Mosteiro. El calor extremo de la jornada convirtió la cita en refugio para quienes descartaron la playa y optaron por buscar alternativas de ocio y, sobre todo, sombra y proximidad de alguna fuente.

No faltó la música popular, los puestos de artesanía y alimentación y demás animación o recreaciones de oficios tradicionales, entre otros reclamos que tuvo esta celebración, que se prolongó durante prácticamente toda la jornada de este caluroso sábado de comienzos del mes de julio.

La actuación de Louband pondrá el broche a última hora de la tarde, en la que también hubo tiempo de disfrutar de la práctica de juegos populares, que volvieron a aunar a diferentes generaciones en una perfecta sesión de actividades intergeneracionales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620