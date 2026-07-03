Meaño ficha a Carlos Sobera como pregonero de su XXV Festa do Viño

Ambiente durante una jornada de la edición del verano pasado | Mónica Ferreirós

El Concello de Meaño hizo público esta semana el programa de la XXV Festa do Viño, que se celebrará del 17 al 19 de este mes en la localidad. Anunció también el pregonero de la edición. el conocido presentador Carlos Sobera.

La relación de eventos arrancará la tarde del 17 a las 20 horas, con animación de Danza de Arcos de Cobas y los gaiteiros Os Cruceiros de Vilalonga. A la noche actuará el Grupo Gin Toni’s, Grupo América y DJ Quico.

El sábado, la apertura de stands será a mediodía, con la charanga Alambique. La sesión de tarde comenzará a las 20 horas, con la charanga Mil 9. Desde las 21 horas se programa una “verbena sinfónica” con la Banda Unión Musical de Meaño. El fin de fiesta ese día será con la Orquesta Cinema y el DJ del día anterior, hasta el término de la velada.

Finalmente, el domingo se celebrará el V Capítulo de Cofradías, desde las 11 de la mañana, con el nombramiento de nuevos caballeros y damas. El acto principal será a las 12:30, con desfile de autoridades, bodegueros y cofrades desde el pazo de Lis hasta el Concello, la lectura del pregón y un posterior concierto con Amigos do Acordeón Rías Baixas.

La tarde dará paso a Fanfarria Furruxa y cerrará la verbena de la orquesta Panorama.