La recogida comarcal de basura amenaza con huelga en el Albariño si no se mejoran sus condiciones

Los empleados, ante la sede de la firma | cedida

Los trabajadores de la recogida de basura de la empresa Valoriza, que se ocupan del servicio mancomunado que se presta en las localidades de Cambados, Vilanova y Meis, amenazan con protestas y huelga en plena temporada alta, si no hay compromiso firme de mejoras salariales.

Desde la CIG explicaron hoy que el pasado abril finalizó la vigencia del convenio y también la del contrato comarcal. Por ello, ven un momento clave para introducir estas mejoras que llevan años reclamando, tras estimar una pérdida de poder adquisitivo del 15%, en años de subidas “por debaixo do IPC”. Recordaron que desde el año 2016 hubo diferentes denuncias al contrato y sus pliegos que complicaron entonces la adopción de mejoras al personal. Después, en el año 23 intentaron que se atendiesen sus peticiones, pero desde la empresa les habrían indicado que “non lles daba para dignificar o salario”. Ahora creen que es el momento, pero no ven que sus reclamaciones se estén atendiendo.

Nuevo contrato

La Mancomunidade trabaja en unos nuevos pliegos y argumentan que en estos podrían aparecer ya las tablas salariales que reclaman, reflejando a las empresas aspirantes las condiciones y costes del servicio por adelantado. Por eso, insisten en ser atendidos por la entidad comarcal, mientras aguardan para este martes una quinta reunión con la empresa para abordar el futuro convenio. Si salen de allí sin compromisos, valoran un calendario de movilizaciones: concentraciones ante los tres ayuntamientos, el 13 en Meis; el 15 en Cambados y el 17 en Vilanova, a las 13 horas. Y huelga del 24 de julio al 9 de agosto, coincidiendo con el Día da Patria y la Festa do Albariño.

Insisten en la necesidad de negociación, que pasaría también por otras mejoras en vacaciones y festivos, asegurando que este es el servicio de recogida de basura con peor salario de toda la provincia de Pontevedra.