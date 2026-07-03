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Diario de Arousa

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Vilanova

Embiste y golpea varios coches en O Terrón

Redacción
03/07/2026 19:37
Vehículos en la zona
Vehículos en la zona
| cedida
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Varios vehículos sufrieron daños esta pasada noche en la zona de O Terrón, en Vilanova de Arousa, al parecer a causa de la actuación de un vecino de la zona. 

Según indican algunos testigos, el hombre, visiblemente alterado, habría arremetido contra varios automóviles estacionados, llegando incluso a colisionar contra algunos a bordo de un coche. 

Aunque se registraron daños materiales, no hubo que lamentar heridos, según confirmaron fuentes de emergencias, aunque efectivos sanitarios se habrían desplazado al entorno para atender al hombre en cuestión. 

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