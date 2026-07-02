Rueda estrena en Vilanova una nueva embarcación para el Servizo de Gardacostas

Las autoridades, hoy, a bordo de la embarcación | GonzaloSalgado

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó hoy en una visita al puerto de Vilanova de Arousa el compromiso del gobierno autonómico con dotar al Servicio de Gardacostas de una flota “moderna e eficiente” con la entrega de una nueva patrullera, ‘Punta Faxilda’, la sexta desde 2018, y el presupuesto asignado para incorporar otra próximamente. Y confía en que esta embarcación “sexa útil para preservar unha das cousas que temos que preservar máis que é o noso mar, o noso litoral, os nosos recursos, e a nosa vida de sempre e a que ten que vir no futuro”, declaró durante su intervención.

En el acto, en el que estuvo acompañado de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, el presidente gallego destacó el “gran traballo” que realiza este Servicio, disponible las 24 horas de los 365 días del año, “os primeiros que responden cando hai un incidente no mar”, y que tanto ejerce labores de salvamento como controles e inspecciones, además de actuaciones contra el furtivismo y contra la contaminación marina.

Durante los treinta años del servicio de Gardacostas de Galicia, la entidad salvó a más 1.800 personas en una amplia relación de intervenciones, destacaron hoy desde la Xunta.

Además, los datos del último año indican que Gardacostas realizó casi 10.000 inspecciones, decomisó más de 36.000 aparatos de pesca prohibidos y se incautó casi 28.000 kilogramos de especies marinas, con el objetivo de “asegurar que os que traballan cumprindo a lei, que son unha inmensa maioría, teñan a garantía de que se persegue a aqueles que non o fan”.

En su intervención, el Alfonso Rueda destacó además el objetivo de la Xunta de dotar a estos profesionales de los “mellores recursos” para realizar su trabajo. En esta línea, recordó que el Servizo de Gardacostas cuenta en la actualidad con 140 efectivos, dos helicópteros y nueve bases distribuidas por todo el litoral gallego.