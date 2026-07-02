Reabren la oficina turística de A Armenteira tras la polémica por su cierre hace dos años
La Diputación de Pontevedra reabre el punto de información turística del monasterio de A Armenteira, en Meis. La institución provincial acaba de firmar un convenio con el Arzobispado de Santiago y la Comunidad de Hermanas Cistercienses para ello. El diputado de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña, y el de Fondos Europeos, Javier Tourís, visitaron el recinto monástico donde adelantaron que el acuerdo tendrá vigencia de dos años, hasta finales de junio de 2028, y se podrá prorrogar por plazos anuales hasta alcanzar un período máximo de cuatro años.
El punto de información turística, ya operativo, ocupa un espacio de doce metros cuadrados que se encuentra en la entrada del propio monasterio.
El horario de atención del punto de información turística en los meses de julio y agosto será de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas de martes a sábado.
Además de divulgar información turística de la provincia, desde este espacio también se podrán gestionar visitas guiadas al claustro y a la iglesia del monasterio.
Por su parte, la alcaldesa, Marta Giráldez, añadió que Almuíña “chegou a este acordo” con ella tras diversas “reivindicacións”, lamentando la decisión de desmantelar la oficina hace más de dos años. “Ata 2023, a Deputación asumía integramente o custo da oficina”. “A partir de 2027, será o Concello quen teña que asumir parte do salario do persoal”. “Aínda así, alegrámonos da posta en marcha da nova oficina e do cambio de criterio”, por lo que agradeció el trabajo de la institución provincial.