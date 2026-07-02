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Diario de Arousa

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A Illa

El Carbono 14 resuelve la edad de la cista prehistórica de Punta Riasón en A Illa

B. Y. O Salnés
02/07/2026 19:38
Restos arqueológicos en la zona, en una imagen de archivo
| G. Salgado
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 La Xunta confirmó hoy que acaban de datarse con exactitud hasta 27 bienes patrimoniales de Galcia, desde el Neolítica hasta la Edad Media, gracias al uso de la prueba del Carbono 14. Entre ellos, en la Ría se encuentra un yacimiento en A Illa de Arousa.

Así, el estudio realizado, “tamén resolveu enigmas do mundo funerario como a cronoloxía da cista prehistórica de Punta Riasón, na Illa de Arousa”, en la que “se datou no Bronce inicial dúas espiras de prata que formaban parte dun enxoval funerario”.

Así lo dio a conocer este jueves el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, quien explicó los “importantes achados deste proxecto pioneiro” encargado por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude al Instituto de Ciencias del Patrimonio, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En la presentación, Miramontes explicó que la investigación está basada en la selección minuciosa de muestras arqueobotánicas de vida corta como son, entre otras, las semillas de cereal. De este modo, detalló, “sasegúrase un altísimo marxe de precisión temporal”. Así, apuntó que la aplicación sistemática del Carbono 14 sobre estos restos botánicos “permite afinar a cronoloxía con gran detalle e, consecuentemente, revelacións con exactitude”.

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