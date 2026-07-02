Dos incendios forestales amenazan casas en Vilanova y en O Grove

Una de las estructuras afectadas en el incendio de Vilanova | Mónica Ferreirós

El riesgo extremo de incendios en el que quedó O Salnés este jueves se saldó con dos incendios declarados a media tarde que amenazaron viviendas y otras construcciones en Vilanova de Arousa y O Grove. El fuerte viento del nordeste complicó unas labores de extinción que prosiguen a esta hora, en una jornada de tensión en la que varias personas particulares llegaron a colaborar con la importante relación de medios de emergencias desplazados, para tratar de frenar el avance de las llamas que ponían en riesgo sus propiedades.

Los dos incendios se declararon en muy poco espacio de tiempo. El primero, a las 17:45, en una zona forestal entre la parroquia de San Miguel de Deiro en Vilanova y Tragove en Cambados, localidad que ya luchó contra el fuego a última hora del día anterior, el miércoles.

El incendio de hoy sorprendió a unos residentes en una vivienda de madera, en cuyo entorno al aire libre celebraban un cumpleaños, que sacaron agua de su piscina para contener el avance del fuego. En la zona se llegaron a quemar algunas estructuras, como un invernadero.

Medios durante los trabajos de extinción en San Miguel de Deiro | Mónica Ferreirós

Desde Medio Rural confirmaron que este foco quedó estabilizado a las 19:24, aunque se seguía luchando en la extinción horas después y se contabilizaba ya entonces una superficie afectada de más de dos hectáreas. Además de los medios locales de emergencias, actuaron tres agentes, cinco brigadas forestales, cuatro motobombas, un técnico, tres helicópteros y dos aviones.

En O Grove

En O Grove, el fuego comenzó a las 18:14, Punta Moreiras, en la zona de San Vicente. Fue igualmente cerca de viviendas y de una zona de playa, por lo que también despertó mucha expectación. A última hora, Medio Rural confirmaba que el incendio seguía activo, con más de 3.000 metros cuadrados. Se movilizaron, también a mayores de los medios locales, cuatro agentes forestales, cuatro brigadas, cuatro motobombas, tres helicópteros y cuatro aviones.

Tanto emergencias como el alcalde meco, José Cacabelos, confirmaron que pasadas las ocho y media de la tarde, el incendio estaba controlado a la espera de que pudiese cambiar el viento. Es por ello que aseguraron que los medios estarían toda la noche vigilando la zona para impedir que se pudiesen avivar las llamas. Ambos señalaron que se vivieron momentos “moi complicados” ya que el fuego llegó a estar “a pouco máis de cincuenta metros das casas”.

Cacabelos dejó entrever que el fuego podría haber sido provocado y anuncio fuertes medidas contra los propietarios de fincas que no las tengan limpias. Así, señaló que el Concello estudiará, incluso, la posibilidad de que se puedan expropiar las tierras a aquellas personas que no cumplan con las medidas necesarias de seguridad.

En A Illa

En A Illa Hacia las 20:30 también se tuvo aviso por un incendio en O Carreirón en A Illa, entre dos campings. Se trató, al parecer, de una quema que se descontroló, pero que pudo ser atajada a tiempo, ardiendo unos 500 metros cuadrados. Llegó a colaborar con los medios locales una brigada de extinción de forestales