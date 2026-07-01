Vilanova aprueba sus presupuestos y certifica el final de obra de la primera fase de la piscina

Parte de la Corporación municipal, durante el transcurso de una votación plenaria | Gonzalo Salgado

El Pleno de Vilanova dio aprobación inicial hoy al presupuesto municipal para 2026, por valor de unos ocho millones de euros. Era el primer documento presentado a debate desde 2022, ya que desde entonces se continuó con las cuentas prorrogadas, y esa demora fue uno de los reproches que lanzó el BNG de Carmela Alfonso durante la sesión.

La aprobación se consiguió en virtud a la mayoría absoluta del PP en el gobierno local y con el guión previsto: con la negativa de socialistas y nacionalistas y en apenas media hora.

El regidor, Gonzalo Durán, defendió que este es el “mejor y más inversor presupuesto de la historia de Vilanova y eso no lo cambia nadie”. El documento, argumentó, refleja “el mayor remanente de tesorería y la mayor caja, con tres millones en el banco” y “cinco millones en inversiones”, apostilló el teniente de alcalde, Javier Tourís.

Incluso la líder socialista, María José Vales, indicó en una intervención que “ninguén xulga que sexa o mellor, porque o anterior era de sete millóns”, “pero para nós é insuficiente”.

Tanto ella como Alfonso desde el BNG afearon que, en cifras concretas, el capítulo de inversiones sea solo de 219.000 euros. Lo demás son inversiones en marcha o con subvenciones de otras administraciones comprometidas, todo ello fuera del o que recoge este documento.

Y esto, que para el gobierno es indicativo de gestión ante otras instituciones, para la oposición es “construir castelos no aire”, porque “aquí tamén temos experiencia en perder subvencións”, apostilló Alfonso, recordando las ayudas “perdidas para a praza de abastos”.

Fase I del talaso, lista

Durán contraatacó indicando la buena marcha de otros grandes proyectos, anunciando que acaba de certificarse el final de obra de la primera fase del talaso y se sigue ya con la segunda.

Desde el Bloque también afearon que crezca el gasto corriente y en bienes y servicios hasta igualar prácticamente el gasto de personal —ambas partidas se van a 3,5 millones— porque en su opinión esto constata una “privatización de servizos” y, con ello, una pérdida de calidad o encarecimiento de los mismos.

El primer edil respondió que la izquierda también recurre a las privatizaciones donde gobierna y señaló que el Concello no es capaz de cubrir estos servicios con su plantilla, ni siquiera con la incorporación de personal eventual, debido a una alta tasa de bajas laborales. “Tenemos que revisar cómo está la sanidad española. Habrá que ver por qué”, dijo, “desde hace cinco años empeoraron mucho las cosas, tal vez por las leyes y políticas”. “No veo que la población esté mas enferma que hace cinco o siete años y veo que hay el triple de bajas”, declaró.

Vales, por su parte, afeó también que no se convocase a la oposición para implicarla en la toma de decisiones económicas, por lo que concluyó que estos presupuestos “nin son consensuados, nin son reais”.

Durán, no obstante, citó una memoria de la Alcaldía “revisada por Intervención” que avala sus tesis y que estima que “en termos globais, o orzamento municipal, que inicialmente presenta unhas previsións lixeiramente superiores aos 8 millóns de euros, supera na práctica os 12 millóns de euros de capacidade de gasto, tendo en conta os créditos xerados e as subvencións concedidas”.