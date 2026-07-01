El V FestiValle trae a Vilanova tres estrenos absolutos en Galicia

Uno de los espectáculos de la edición anterior | Gonzalo Salgado

La V edición del festival de teatro FestiValle traerá a Vilanova de Arousa un total de cinco días de representaciones y otras actividades culturales. Entre las novedades anunciadas hoy por la organización destaca que llegarán a Galicia tres títulos nunca antes representados en la Comunidad, a cargo de las compañías Tribueñe y Micomicón con Teatro Español.

El 6 de julio ‘La cabeza del Bautista’ en el Auditorio Valle-Inclán (20 horas) abrirá la programación con la representación a cargo de Tribueñe, la misma compañía que el martes 7 presentará ‘Bodas de Sangre’. La interpretación del título de Federico García Lorca “presenta una escenografía única que ya ha sido aplaudida en el Teatro Fontanka de San Petersburgo”, valoran desde el FestiValle. Irina Kouberskaya es la responsable de ambas interpretaciones y fue la primera persona en llevar la obra de Valle-Inclán a Rusía.

El miércoles se disfrutará de ‘Noche’, de Alejandro Sawa, en una coproducción de la compañía Micomicón y Teatro Español. Mariano Llorente es el responsable de la adaptación y dirección de esta novela firmada por el autor que inspiró a Valle- Inclán para construir su icónico y eterno Max Estrella de Luces de Bohemia.

Más citas

La programación del FestiValle se completará con la proyección gratuita de ‘Tirano Banderas’, en el auditorio, el jueves 9 de julio. Se trata de la película dirigida en 1993 por Luis García Sánchez e interpretado por Ana Belén, recientemente premiada con el galardón Mari Gaila de la Asociación de Amigos de Valle-Inclán por este papel. Además, en la cinta aparecen Gina María Volonté, Fernando Guillén, Juan Diego y Javier Gurruchaga.

La relación de eventos de esta quinta edición del FestiValle contará además con actividades paralelas como el novedoso recitativo ‘Claves líricas’, que tendrá lugar el miércoles a las 13:30 en los jardines de la Casa Museo y correrá a cargo de Manuel Franco.

A mayores, los asistentes a esta semana de citas culturales y lúdicas podrán completarla con la asistencia al curso de verano gratuito que se realizará en las mañanas de 7 al 10 de julio.

En esta edición, los asistentes podrán homologar su asistencia a través de la Xunta de Galicia, incribiéndose en el formulario disponible en esta web.

Desde la organización valoran que “la V edición del FestiValle ofrece al espectador la posibilidad de acercarse al autor vilanovés a través de las influencias que recibió y que transmitió”. También la de “disfrutar de cinco días llenos de arte y de Vilanova de Arousa”, una localidad “en la que se suman numerosos atractivos de ocio dando a estos días un sentido único”.

“La cita con la cultura que se desarrolla desde hace cinco años en Vilanova de Arousa, en torno a la figura de Valle- Inclán, se ha convertido en un referente para público y artistas al ser la única de estas características que se realiza en España”, concluyen desde el festival.