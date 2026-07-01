El Concello de A Illa estrena canal de YouTube para facilitar el visionado de sus plenos

El teniente de alcalde anunció la medida | Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa de Arousa estrena canal en la plataforma de vídeos YouTube para poder seguir con mayor facilidad la retransmisión y consulta en diferido de los plenos municipales. El nuevo perfil puede visitarse en este enlace.

“Este novo espazo nace co obxectivo de ofrecer unha experiencia máis accesible, intuitiva e sinxela para toda a cidadanía”, explican desde el gobierno local. “Ademais de seguir en directo as sesións plenarias, a veciñanza poderá consultar en calquera momento o arquivo audiovisual dos plenos, favorecendo un acceso máis cómodo á información municipal”. De hecho, están colgadas y disponibles las sesiones celebradas desde 2024, cuando se inició su grabación.

El teniente de alcalde, Manuel Suárez, destacó que la mejora “responde ao compromiso do goberno local por facilitar o acceso da veciñanza á información pública e seguir avanzando en transparencia”. “Queremos que calquera persoa poida atopar e visualizar os plenos dun xeito rápido e sinxelo, sen barreiras técnicas nin complicacións”. “A nova canle está pensada precisamente para facer máis accesible a actividade institucional”.