Vilanova debate un presupuesto de ocho millones tras cuatro años con el documento prorrogado

El alcalde, Gonzalo Durán, y parte de su ejecutivo, durante una sesión plenaria | Gonzalo Salgado

El Concello de Vilanova de Arousa aprobará este miércoles el presupuesto municipal de 2026, tras cuatro años con el documento económico prorrogado. La Corporación debatirá la propuesta del gobierno local en sesión que dará inicio a las 9:30 horas. En virtud a la mayoría absoluta del PP en el gobierno y salvo sorpresa, se dará aprobación así a la propuesta económica.

Esta superará ligeramente los ocho millones de euros, lo que supone un aumento próximo al millón, tanto en la parte de ingresos como de gastos. No obstante, el gobierno local apunta que la cifra global “supera na práctica os doce millóns de euros de capacidade de gasto”, “tendo en conta os créditos xerados e as subvencións concedidas”.

En el capítulo 6, de inversión real en obras y proyectos, se reservan 219.500,00 euros, “o que supón un incremento respecto do último orzamento aprobado de 77.000,00 euros”, tal y como se valora en una memoria de Alcaldía.

Con todo, el gobierno local recuerda que gracias a proyectos en marcha y con inyecciones económicas de otras administraciones, la inversión real en obras en esta anualidad superaría los tres millones de euros. Así, “destacan a obra do talaso, a pasarela peonil e as diferentes actuacións incluídas nos plans provinciais de investimento. Como consecuencia da xestión orzamentaria realizada, e tras as correspondentes xeracións de crédito e incorporacións de remanentes financiados con subvencións finalistas, o volume de créditos definitivos do Capítulo VI ascende a data 5 de xuño de 2026 a máis de 3,2 millóns de euros”.

Gasto de personal y en bienes y servicios

En la parte de gastos, destaca el de personal, que asciende a “3.579.362,24 euros, experimentando un incremento superior aos 450.000 euros” con respecto al último presupuesto aprobado, el de 2022. También crecen hasta los 3,5 millones los gastos corrientes y en bienes y servicios, aumentando en más de 600.000 euros los valores de 2022. “Cómpre destacar especialmente a dotación prevista para o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que incorpora o importe resultante da adxudicación do contrato, cunha consignación superior aos 400.000 euros, reforzando así a atención ás persoas maiores, dependentes e colectivos máis vulnerables do municipio”, valora el ejecutivo.

Las amortizaciones de operaciones de préstamo también suponen la “mellora da situación financeira da entidade”,.

En cuanto a la parte de ingresos, el gobierno local indica que “preséntase axustado á realidade económico-financeira do Concello, tendo en conta os condicionantes establecidos no informe previo, preceptivo e vinculante emitido polo Ministerio de Facenda no marco do procedemento de aprobación do orzamento, o cal analiza as distintas previsións de ingresos formuladas e, con carácter xeral, as considera adecuadas, prudentes e correctamente estimadas”. Por todo ello, concluye que el documento es fruto de una “xestión responsable”.